Navnîşa nivîsî ya axaftinên Rêberê Şoreşê Îslamî ji bo gelê Îranê yên li ser televîzyonê hatine weşandin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi hevdeketina mehê Cotmeh û destpêka sala Mêhrmahê ya nû, Hezretê Ayetullah Xamineyî, Serokê Şoreşa Îslamî, êvarê sêşemê, 1ê Cotmehê 1404, bi gelê Îranê axivî.
Navenda nivîsî ya axaftinên televîzyonî yên wî, bi girêdayî gelê Îranê, bi vî awayî ji hêla ABNA ve ji xwendekar re pêşkêş dibe:
"Yekîtîya neteweyî sedema serekeyî ya bêhêvîbûna dijminê di şerê 12 rojan de bû."
Bi xebata: Ehmed Êrefxanî
(Karûbarê zanistê dijîtal û torên civakî)
2 Cotmeh 1404
Navendîya navîn: Nivîsa axaftina televîzyonî ya Hezretê Ayetullah Xamineyî li gel gelê Îran
Bi hevpeyvîna mehê Cotmeh û destpêka sala Mêhrmahê ya nû, Hezretê Ayetullah Xamineyî, Serokê Şoreşa Îslamî, êvarê sêşemê, 1ê Cotmeh 1404, di axaftina televîzyonî de bi gelê Îran axivî. Navenda nivîsî ya axaftinê ji hêla ABNA ve ji xwendekaran re di şêwazekî kûrt û rûmetdar ve tê pêşkêş kirin.
Guhertoyên serekeyî yên axaftinê:
1. Yekîtiya neteweyî sedema serekeyî ya nederketina dijmin di şerê 12 rojan de.
2. Girîngiya û têgihiştina pêşkeftina tezmînkirina oranyumê (enrîchment) û faydên wê.
3. Rêweya qewet û xurtbûn di hemî herêmên siyasî, leşkerî û zanistî de wekî çareya bingehîn.
Têgihiştina nirxa hêjayî ya yetenekê ciwanên Îranî
• Serok pîrozbahî kirin ser destpêka mehê Cotmeh û sala fêrgehê, û serhildana miliyonan xwendekar, ciwan û nûjenên ku berê zanyarî û karîgerî digirin.
• Destnîşan kirin 40 medala rengîn, di nav de 11 medala zer ên xwendekarên Îranî di pêşkeşiyên navneteweyî yên 2 mehên dawî de.
• Nîşandan ku ciwanên me heta di dema şerê 12 rojan de jî di astronomiyê de ranka yekem a cîhanê girtin û di sport û zanistên din de jî serfirazî kirin.
“Mucahîdê mezin” wek xezîneya girîng ji bo dinyayê Îslam
• Serok xebatên Seyîd Hasan Nasrullah û Hizbullahê wek xezîneya dirêj û qîmetdar ji bo dinyayê Îslam nîşan da.
• Girîngiya yekîtiya neteweyî di şerê 12 rojan û bo rewşa pêşerojê ya welat.
• Têgihiştina girîngiya tezmînkirina oranyumê û mafên pîşesaziyê yên wê.
• Dema xweşdan û rawestandina rawestgehên Amerîkî û piştgiriyên dadgehî û civakî.
Yekîtiya neteweyî û nederketina dijmin
• Dijminê bi hucum li ser komandaran û kesên karîger xwest ku bi alîkariya têkildarên xwe di nav welat de aşûb(lihev bixin welatî) û qafasî biafirîne. Armanca wan ew bû ku gelê İranê bimeşîne ser rêya jêbirin û bi bêsîstemkirina îdarî bingehên dewletî binketin.
• Bersivên lez û nûjen ên hêzên leşkerî, nasîn û diyarî kirina şûna komandaran ku şehîd bûn, wek yek ji sedeman şikesta plîkariya dijmin bûn.
• Gel—bi yekîtiya xwe—sedemek herî girîng bû ku plîna dijmin bi netîce nebû; gel di serdema qewî û biparêz de li dijî tecavuzkaran cebir û himayeya xwe nîşan da.
Birûskirina nasnameya neteweyî û zanyariya civakî
• Serok diyar kir ku hemû qanî û netewên welat bibînin xwe bi êrdê Îranîtiyê, û wan jî qazancê bikin. Wan got ku wan kêfxweşiyên siyasî hene, lê di rewşên tevgerî de yekîtiya neteweyî berdewam e.
Girîngiya tezmînkirina oranyumê û karûbarên wê
• Serok daxuyaniyek kevn û zanyarî li ser çawa oranyum ji gelek rêyan (bi karanîna zanistî û pêşketinê) dibe oranyuma tezmînkirî ya bi nirxa bilind û ku di cîhanê de karûbarên pirr hene:
o Çand û ziraat,
o Senaye û materyalan,
o Jîyana çevreyî û çavkaniyên serxwebûnê,
o Tendanî û tedawî,
o Xwarin û rasyon,
o Lîsankirin û lêkolîn,
o Hîsê çêkirina energiya elektrikê.
• Serok xebatên çend salan a pêşketinê di qada tezmînkirinê de xeber da û got ku îro welat li asta bilind a tezmînkirinê ye; armanca hin welatan bo gihîştina 90% tezmînkirin sedema çêkirina çarxekî têkoşer a çarxê şerîbûnê ye. Em xwe ji çêkirina silaha atomî re naxwazin; bo vê yekê azmûna me heta 60% pêketî ye û ev pîşesaziya me baş tê hesibandin.
Neqandin û qedexekirinên tazî
• Iran yek ji 10 welatên cîhanê ye ku pêşkeftina tezmînkirinê hene ji nêzîkî 200+ welatan.
• Serok nîşan da ku pêşketina vê teknolocyayê ne tenê çêkirina cîhaz e lê her weha perwerdeya kadr û zanistkaran jî di nav de ye.
• Düşman xeyal dike ku bi bombarandina an tehdîd eger ew teknolocyayê ji nav welatê bibê, lê ev xeyal ne ji rastî ye.
Amerîkî û mijara tezmînkirinê
• Serok bîranîn kir ku dawî Amerîkî di hevpeyvînan de daxwaza ku "tezmînkirinê naxwazin" an jî "tezmînkirinê vegerandin/birçîkirin", lê niha dîtina wî ku Amerîkî baştir dixwaze ku tevahî tezmînkirin tune be.
• Wateya vê daxwazê ew e ku pêşketina girîng a me ya zanistî û tecmînat di bin avê bikin; Iranê ev peyama qebûl nakin.
Gotûbêj bi Amerîka — bêfayde û xeterekî
• Serok got: gotûbêj bi Amerîka di rewşa heyî de bêfayde ye û ne tenê ku hîç feydeya neteweyî nayê, lê belkî ziyan û tawanên girîng pêk tîne.
• Daxuyaniya wî ew bû ku tarafê Amerîkî berê encamên lezayî yên negihiştî yên gotûbêjê pîşîn diyar dike; wan dixwazin gotûbêjên ku encama wan "bedahetkirina çalakiyên atomî û tezmînkirin di nav Iranê" be.
• Serok îzah kir ku şûnda rûniştin lê belê wek qebûlkirina diktê û zordestiyê tê wate kirin — ku her weha dibe pêdivîtiyên din wek berdanê xwerûyê rêxistinê jî tê de bêne.
Xerabanî û dersên 10 sal
• Serok bîranîn kir ku 10 sal berê li ser peymaneke hatin razîbûn ku pêdivîtiyên tezmînkirinê û hin navçeyên çêkirinê hatin girtin an ji welat derxistin da ku girêdanên li dijî Iran-ê were berdan. Beleke wî ew bû ku vê 10 salê wisa xilas nakir û dasîta ku pirsgirêkan di Komîteya Ewlehiyê û Ajansekê zêdetir bûn.
• Paşveketina Amerîka ji destûr û pêşbiniyên xwe (welatê derketinê ji brîdê / pêvajoya Brîdê/JCPOA) wek şopandinek ji wê şermezarî û xeydarî nîşan da.
Peymanên civakî û siyasî
• Serok bêyî temaşe kirin ku têkilî bi ewropayê hema hema hîn nayê peyda kirin; lê xatirxaşt ku Amerîka di her qada de pêşverûyên xwe şikest û şikestî hatiye nîşandan.
• Di heman demê de, ew hatî vebijarkin ku gotûbêj bi Amerîka ji bo xebata nîşandan anîna wê/îşaretê ji hêla hêzekê siyasî ve dikare bê maf, lê bo kêma helbestî û asayîşê welat zarûrî ye.
Rêya yekem a çareserî: hêzdar bûn
• Serok vebêjî ku tenê rêya çareserî û pêşketina welat wê bibe ku ew qewet û xurtbûnê di hemû qada xebatê de bipêşîne: leşkerî, zanistî, edariyê û çêkerdana rûniştinê.
• Pêdivî ye ku rêxistinan, akademîyan û endamên tecrubeyên siyasî ra hevbînin da ku stratejiyên heyî bo baweriya neteweyî û pêşketinê binivîsin û bicîh bikin.
• Serok jî ser karîn û tovkela Xwedê û peyda kirina piştgiriyê ji emamên pîroz hatî teswîq kirin.
Serok Hezretê Ayetullah Xamineyî di axaftina televîzyonî de ji gelê Îran xwest ku bi yekîtiya neteweyî, bi pêşketina zanistî û teknîkî, û bi bûyerên dadgehî û siyasî yên rêz-û-pêkan, welat xurt bike. Ew jî îşaret kir ku gotûbêj bi Amerîka di rewşa heyî de bêfayde û dikare şikesta şeref û mafên neteweyî bîne; tenê rêya pêşerojê hêzdar bûn e. Serok hêvî da ku hemû şaxên civakî û siyasî bi hevreşî û xebatê neteweyî vê amanca bingehîn pêk bixin.
Serokê Şoreşê — Hezretê Ayetullah Xamineyî — Axaftina televîzyonî — Gelê Îran
