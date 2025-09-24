Pizişkîyan : Îran her tim li dijî bahozên dîrokê rawestaye / Sûcdarên ku bi kuştina zarokan zordestiyê dikin heq nakin navê microvan deynin ser xwe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Dr. Mesûd Pêzêşkîyan di axaftina xwe ya li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de roja Çarşemê, 2ê Îlonê, 1404an de got: "Di parastina diwanzdeh rojan de, gelê welatparêz û wêrek ê Îranê hesabên xeyalî yên egoîstên êrîşkar eşkere kirin. Dijminên Îranê bêhemdî yekîtiya neteweyî ya pîroz xurt kirin. Tevî cezayên aborî yên herî dijwar, dirêjtirîn û giran, şerê psîkolojîk û medyayî, û hewldanên berdewam ên ji bo afirandina parçebûnê, gelê Îranê bi yekgirtî piştgirî da hêzên xwe yên çekdar ên wêrek gava ku guleya yekem li ser axa wan hate avêtin, û îro jî ew xwîna şehîdên xwe bi rêzdarî dinirxînin."
Bi navê Xwedayê Herî Dilovanû Dilovîn
Birêz Sekreterê Giştî;
Xanim Serokkomar;
Nûnerên Birêz;
Xanim û Birêzan;
Dirûşma îsal, "Heştê Sal û Zêdetir ji bo Aştî, Pêşveçûn û Mafên Mirovan," di rastiyê de bangek ji bo hevgirtinê û vîzyonek hevpar a pêşerojek geştir e. Baweriyên me yên olî û banga hemû pêxemberan jî li ser mafên wekhev ên hemû mirovan ava bûne. Tiştê ku mirov hêjatir dike, xwedaparêzî ye: rastî, şehrezayî, paqijî û fedakarî.
Bingeha hemû olên îlahî û wijdanê mirovan qaîdeya zêrîn e: "Tiştê ku tu naxwazî li te bê kirin, li yên din neke." Îsa Mesîh (silavên Xwedê lê bin) got: Li gorî dilê xwe, li yên din jî tevbigerin; Pêxemberê Îslamê (silavên Xwedê lê bin) got: "Tu kes ji we bi rastî bawermend nîne heya ku ew tiştê ku ji xwe re dixwaze ji yên din re nexwaze." Hîlel aqilmend bingeha Tewratê wiha anî ziman: "Tiştê ku tu naxwazî li te bê kirin, li yên din neke." Di kevneşopiyên Rojhilat de, ev prensîb jî hînkirina navendî ye; Û dibistanên exlaqî yên laîk jî bi aqilmendiya li ser wijdanê gihîştine heman encamê.
Bîneranê û Birêzan;
Ma cîhana me wiha ye? Werin em li du salên borî binêrin; di du salên borî de, cîhanê şahidiya qirkirina li Xezzeyê kir; şahidiya hilweşandina malan û binpêkirinên dubare yên serwerî û yekparçeyiya xakê li Lubnanê kir; şahidê wêrankirina binesaziya Sûriyeyê bûm; şahidê êrîşa li ser gelê Yemenê bûm; şahidê birçîbûna bi zorê ya zarokên lawaz di nav destên dayikên xwe de bûm; şahidê êrîşa dizî ya li ser serweriya welatan, binpêkirina yekparçeyiya axa hikûmetan û hedefgirtina tazî ya serokên neteweyan bûm; û ev hemû bi piştgiriya tevahî ya hikûmeta herî çekdar a cîhanê û bi hinceta parastina xwe! Ma ev ji bo we xweş e?
Kî aramiya herêmê û cîhanê têk dide? Kî gefê li aştî û ewlehiya navneteweyî dixwe? Kî qaîdeya zêrîn a exlaqê mirovan binpê dike?
Birêzan;
Xanim û birêzan;
Hûn hemî şahid bûn ku Hezîrana borî, welatê min rastî êrîşeke hovane hat ku prensîbên damezrandî yên qanûna navneteweyî binpê kir. Êrîşên hewayî yên rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li ser bajar, mal û binesaziya Îranê - û ew jî di demekê de ku em dest bi danûstandinên dîplomatîk dikirin - xiyaneteke mezin a dîplomasiyê bû û hewldanên ji bo avakirina aramî û aştiyê têk bir. Ev êrîşa bêşerm, ji bilî şehîdkirina hejmarek fermandar, welatiyan, zarok, jin, zanyar û elîtên zanistî yên welatê min, derbeyek giran li baweriya navneteweyî û perspektîfên aştiyê li herêmê da.
Heke em li hember van binpêkirinên xeternak ên norman rawestin, ev birakujî dê cîhanê belav bikin: êrîşên li ser tesîsên nukleerî di bin parastin û çavdêriya navneteweyî de, hewldanên eşkere yên kuştina rêber û berpirsên welatên endamên Neteweyên Yekbûyî; Armancgirtina sîstematîk a rojnamevan û karmendên medyayê, û kuştina mirovên ku tenê ji ber zanîn û pisporiya xwe dibin "armancên leşkerî". Ma hûn ji van tiştan hez dikin?
Divê ew kesên ku van sûcan kirine bizanin ku Îran, şaristaniya domdar a herî kevn a cîhanê, her gav li hember bahozên dîrokê bi tundî sekinîye. Ev netewe, bi giyanê xwe yê mezin û îradeya xwe ya herheyî, bi berdewamî îspat kiriye ku ew ê li ber dagirkeran serî netewîne; û îro jî, ew li hember êrîşkaran radiweste, xwe dispêre hêza bawerî û yekîtiya neteweyî.
Di parastina diwanzdeh rojî de, gelê welatparêz û wêrek ê Îranê hesabên xeyalî yên egoîstên êrîşkar eşkere kirin. Dijminên Îranê bêhemdî yekîtiya neteweyî ya pîroz xurt kirin. Tevî dorpêçên aborî yên herî dijwar, dirêjtirîn û giran, şerê psîkolojîk, medyayê û hewldanên berdewam ên ji bo afirandina parçebûnê, gelê Îranê bi yekgirtî piştgirî da hêzên xwe yên çekdar ên wêrek gava ku guleya yekem li ser axa wan hat avêtin, û îro jî ew xwîna şehîdên xwe bi rêzdarî dinirxînin.
Li vir, li ser navê gelê Îranê, ez bi dilsozî spasiya hemî kesayetî, milet, hikûmet û rêxistinên navneteweyî û
herêmî dikim ku di vî şerî de bi Îranê re sempatî kirin.
Xanim û merxasan Birêzan;
Îro, piştî nêzîkî du salan ji qirkirinê, birçîbûna girseyî, û berdewamiya aparteydê di nav deverên dagirkirî de û êrîşkariya li dijî cîranên xwe, plana bêaqil û xeyalî ya "Îsraîla Mezin" bêşermî ji hêla astên herî bilind ên vê rejîmê ve tê pêşniyar kirin.
Ev plan gelek deverên herêmê digire nav xwe. Ev plan armanc û niyetên rastîn ên rejîma Siyonîst nîşan dide, ku vê dawiyê ji hêla Serokwezîrê wê ve hate pejirandin. Kesek li cîhanê ji niyetên êrîşkar ên vê rejîmê ne ewle ye.
Bê guman e ku rejîma Siyonîst û alîgirên wê êdî bi normalîzekirina bi rêyên siyasî jî razî nînin; ew hebûna xwe bi zorê tazî ferz dikin û jê re dibêjin "aştî bi hêzê". Lê ev ne aştî ye û ne jî hêz e; berevajî vê, ew êrîşkariya li ser bingeha zor û zorê ye.
Lê em Îranek bihêz, li kêleka cîranên bihêz, di herêmek bihêz de, bi pêşerojek geş dixwazin. Em vîzyonek hevpar û hêvîdar li dijî megaprojeyên ku qirkirin, wêrankirin û bêîstîqrariyê li ser herêmê ferz dikin diparêzin; vîzyonek ku ewlehiya kolektîf bi mekanîzmayên rastîn ên hevkariya parastinê û bersiva hevbeş a li hember gefan garantî dike; vîzyonek ku rûmeta mirovan û cihêrengiya çandî wekî nirxên bingehîn diparêze; vîzyonek ku pêşkeftina kolektîf bi rêya veberhênana hevbeş di binesaziyê û zanîna nû de dike rastiyek; vîzyonek ku ewlehiya enerjiyê û karanîna dadperwer a çavkaniyên girîng wekî stûnên aramiya aborî dibîne; vîzyonek ku jîngehê ji bo nifşên pêşerojê diparêze; vîzyonek ku serweriya neteweyî û yekparçeyiya axa welatan wekî prensîbên ne-guftûgokirî dibîne; vîzyonek ku ne li ser bingeha hêzê, lê li ser bingeha "hêz bi rêya aştiyê" li aştiyê digere.
Li vê herêma bihêz, kuştin û xwînrijandin cihê wan tune. Ji ber vê yekê welatê min bi salan e yek ji piştgirên herî dilsoz ên afirandina herêmek bê çekên qirkirina girseyî ye. Lê ew kesên ku xwediyê cebilxaneyên nukleerî yên herî mezin in û, bi binpêkirina eşkere ya NPT, çekên xwe roj bi roj kujertir û wêrankertir dikin, bi salan e bi tohmetên derew zextê li gelê me dikin.
Hefteya borî, sê welatên Ewropî, piştî ku bi deh salan bêwefayî û pişt re piştgiriya êrîşkariya leşkerî nekarîn gelê serbilind ê Îranê bînin ser çokên xwe, bi fermana Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bi zext, zordarî, ferzkirin û îstismara eşkere, hewl dan ku biryarên Konseya Ewlehiyê yên li dijî Îranê yên hatine betalkirin vegerînin.
Di vê rêyê de, wan niyeta baş dan aliyekî, şertên qanûnî derbas kirin, tedbîrên tezmînatê yên qanûnî yên Îranê di bersiva vekişîna Dewletên Yekbûyî ji JCPOA û têkçûn û bêkarîbûna tevahî ya Ewropayê de wekî "binpêkirinên giran" nîşan dan, bi derewîn xwe wekî "aliyên baş-damezrandî" yên peymanê nîşan dan, û hewldanên dilsoz ên Îranê wekî "têrnekirin" bi nav kirin. Û ev hemû ji bo hilweşandina JCPOA-yê ku wan bi xwe wekî serkeftina herî mezin a dîplomasiya piralî dihesibandin, hatin kirin.
Ev çalakiya neqanûnî, ku ji hêla hin endamên Konseya Ewlehiyê ve jî li dijî wê derket, ti rewatiya navneteweyî tune ye û dê ji hêla civaka navneteweyî ve neyê pêşwazîkirin.
Careke din, ez di vê forumê de diyar dikim ku Îranê qet nexwestiye bombeya atomî çêbike û dê qet neke.
Xanim û birêzan;
Komara Îslamî ya Îranê pêşwaziya aştî û aramiyê dike. Em bawer dikin ku pêşeroja herêm û cîhanê divê li ser bingeha hevkariyê, baweriyê û pêşkeftina hevpar were şekildan. Di vê çarçoveyê de, Îran piştgiriyê dide pêvajoya aştiyê ya di navbera Komara Azerbaycan û Komara Ermenistanê de û hêvî dike ku ev encam domdar be û bibe bingehek ji bo baştirkirina têkiliyên di navbera van her du welatên cîran de; Îran hêvî dike ku hewldanên ji bo bidawîkirina şerê li Ukraynayê dê bibe sedema peymanek dadperwer û mayînde di navbera Rûsya û Ukraynayê de.
Îran peymana parastinê ya di navbera her du welatên bira yên Misilman, Erebistana Siûdî û Pakistanê de wekî destpêka pergalek ewlehiyê ya herêmî ya berfireh bi hevkariya welatên Misilman ên Rojavayê Asyayê di warên siyasî, ewlehî û parastinê de pêşwaziyê dike. Di dawiyê de, Îran êrîşa sûc a rejîma Îsraîlê ya li dijî Qeterê şermezar dike, ku bû sedema şehîdkirina hejmarek welatiyên Filistînî û Qeterî, û piştgirî û hevgirtina xwe bi hikûmet û gelê Qeterê re radigihîne.
Xanim û birêzan;
Ewlehiya rastîn ne bi zorê, lê bi avakirina baweriyê, rêzgirtina hevbeş, entegrasyona herêmî û piralîzmiya li ser bingeha qanûna navneteweyî tê bidestxistin. Li ser vê bingehê, ez her kesî vedixwînim: ku li şûna bilindkirina dengê xwe, "guhdarîkirina" hev bikin; Werin em bingehên rewşenbîrî yên polarîzasyon û tundûtûjiya siyasî yên ku ne tenê îro civaka navneteweyî aciz dikin, lê di heman demê de di nav civakan de bûne sedema alozî û kaosê jî, binirxînin, û wekî têla hevpar a hemî bawerî û çandan, û li şûna şîroveyên alîgir ên têgeh û vegotinan, bila em ji bo yên din rê nedin tiştên ku em ji xwe
re naxwazin.
Werin em pêbaweriya sazî û mekanîzmayên hiqûqa navneteweyî sererast bikin û ji nû ve ava bikin; û pabend bibin ku li Rojavayê Asyayê pergalek ewlehî û hevkariya herêmî biafirînin.
