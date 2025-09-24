Xezze- Berdewambûna êrişên Rejîma Sîyonîst

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di encama êrişên ser cîyên belavkirina xwarek u alîakrîyan da jî 5 kes hatin şehîdkirin û 20 kes jî hatin birîndarkirin. Li navenda Xezzeyê jî malek hat bombebarankirin ku di encamê da 20 filistînî ji wan çend zarok hatin şehîdkirin.
Nivîsgeha Ragihandinê ya hikûmeta Filistînê li Xezzeyê jî di daxûyanîyekê da pêgirî kir ku zêde ji 900 hezar filistînî li şarê Xezzeyê û warêxwe mane u bi awayekî vebirr dijî hewlên dagirkeran ên ji bo awarekirina wan derdikevin.
Hejmara şehîdên êrişên Rejîma Sîyonîst ser Zîvala Xezzeyê ji 7ê Cotmeha sala 2023yê va heta nika rabû 65 hezar û 419 kesî.
Your Comment