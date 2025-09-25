Berdevkê Wezareta Parastinê: Dijmin xwest ku Îranê hêzdar veguherîne Îraneke lawaz

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serdar Sipahê Pasdaran "Riza Talaînîk", Cîgirê Wezîrê Plankirina Stratejîk û Karûbarên Parlamentoyê û Berdevkê Wezareta Parastin û Piştgiriya Hêzên Çekdar, di serdana xwe ya Ajansa Nûçeyan a Parastina Pîroz de bi boneya Hefteya Parastina Pîroz, di hevpeyvînekê de, behsa faktorên serkeftinê di Parastina Pîroz de kir û got: Rola gel, serokatiya cîhadîst, hêzên çekdar ên dilsoz û atmosfera berxwedana giştî sermayeyek civakî ya mezin pêk anî ku di çend dehsalên borî de stûna hêza me ya parastinê bû.
Wekhevî û cudahî di navbera Şerê Heşt Salî û Şerê 12 Rojan de
Wî bi behsa Parastina Pîroz a Heşt Salî û 12 Rojan berdewam kir û got: Di armancên di navbera van her du şeran de dişibin hev; dijminên di her du şeran de armanc dikirin ku hêza neteweyî qels bikin, zirarê bidin pergalê û Îranê parçe bikin, û ew ji piştgiriya hin hêzên Rojavayî kêfxweş bûn.
General Talaînîk cudahiya sereke ya di navbera her du şeran de di modela operasyonel û kombînasyona şiyanên şer de diyar kir û got: Di şerê 12 rojî yê ferzkirî de, hemî şiyan bi balkişandina ser êrîşa hewayî hatin bikar anîn, lê di şerê 8 salan de, balkişandin ser dagirkirina bejahî bû.
Serkeftina miletê Îranî di her du şeran de û xurtkirina wê di perspektîfa gerdûnî de
Berdevkê Wezareta Parastinê tekez li ser serkeftina dawî ya miletê Îranî di her du şerên ferzkirî de kir û got: Miletê Îranî, bi pişta xwe dayîna serkirdayetiya cîhadîst, hêzên çekdar ên jêhatî û destpêşxeriyên xwecihî, van şeran veguherand serdemeke dîrokî ya parastina pîroz û ezmûnên hêja. Ezmûnên parastina pîroz bûne sedema zêdebûna şiyanên parastinê, pêşgîriya zêdetir û karanîna mekanîzmayên bihêztir ji yên berê.
General Talaînîk got jî: Dijmin di her du şerên 8 salî û 12 rojî de xwest ku Îraneke bihêz veguherîne Îraneke qels, pergala demokrasiya olî ji holê rake û beşên Îrana Îslamî hilweşîne, lê têkçûn û têkçûna dijmin di bidestxistina van armancan de di hawîrdora navxweyî û gerdûnî de zelal bû.
Cîgirê Wezîrê Plansaziya Stratejîk û Karûbarên Parlamentoyê yê Wezareta Parastin û Piştgiriya Hêzên Çekdar got jî: Li gorî lêkolînên ku di cih de piştî şerê 12 rojî yê ferzkirî hatine kirin, helwesta biryardar a miletê Îranê û helwesta nisbî û jortir a cîhanê serkeftina Îranê di rûbirûbûna êrîşa hovane ya rejîma Siyonîst û piştgirên wê, bi taybetî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de nîşan da. Rawestandina dijminê Siyonîst piştî şerê 12 rojî yê ferzkirî têkçûna leşkerî ya dijmin bû.
Hişyarî li ser berdewamiya êrîşa dijmin
Serdar Talaînîk -Hişyarî da: Piştî ku di qada leşkerî de têk çûn, dijmin dê êrîşa xwe bi awayê şerê psîkolojîk, aborî, siyasî û ewlehiyê bidomînin.
Cîgirê Wezîrê Plansaziya Stratejîk û Karûbarên Parlamentoyê yê Wezareta Parastin û Piştgiriya Hêzên Çekdar tekezî li ser îstîxbarat, hevgirtina neteweyî û baştirkirina têgihîştina taktîkên dijmin di warên medyayê, siyasî, civakî, aborî û ewlehiyê de kir û got: Medya qada parastina miletê Îranê û ewlehiya neteweyî ye di rûbirûbûna şerê psîkolojîk ê dijmin de.
Berdevkê Wezareta Parastinê rola Ajansa Nûçeyan a Parastina Pîroz û medyayên din di vegotina bûyerên şerê 12 rojî yê ferzkirî û bêbandorkirina operasyonên giran ên psîkolojîk ên dijmin de wekî faktorek girîng di têkçûna şerê hevbeş ê dijmin de nirxand.
Dema ku bal kişand ser ku Îran bi newekheviya medyayê û serdestiya medyayê ya dijminan di hawîrdora derve de re rû bi rû ye, wî got: Ev newekhevî hewce dike ku di rojeva dezgehên cûda de bêtir baldariyek li ser tevgera medyayê di qada derve û navneteweyî de were dayîn.
Jiyanek bi hêz
Serdar Talaînîk -jiyanek bi hêz di warên cûda de wekî nêzîkatiya bingehîn a welêt nirxand û got: Ev meyl ji hêla dijminan ve nefret tê kirin û ew hewl didin ku bi rêbazên cûrbecûr, nemaze di medyayê, qada sîber û qada psîkolojîk de, wê têk bibin.
Wî hêvî kir: Bi têgihîştin, ronakbîrî, yekîtî û hevgirtina neteweyî, em dikarin komplo û planên dijminan têk bibin, wekî berê; Ji ber ku miletê Îranê di çil û pênc salên borî de her gav di têkbirina hemî komployên navxweyî û derveyî de serketî bûye.
Nêzîkatiya Cîhadî ya Wezareta Parastinê di Pêdiviyên Hêzên Çekdar de
General Talaînîk -behsa performansa vê wezaretê di warê hilberîn û piştgiriya parastinê de kir û got: Wezareta Parastinê, bi nêzîkatiyek cîhadîst û bi pişta xwe dayîna tedbîrên Fermandarê Giştî (Serfermandarê Bilind) û polîtîkayên Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar, hevrêzkirina sektorên leşkerî û sivîl, û bikaranîna kapasîteyên neteweyî, zanistî, lêkolînî û akademîk, bi beşdariya sektora taybet û şîrketên li ser bingeha zanînê, di pêkanîna ji sedî 60ê kapasîteya hilberîna parastinê de bi ser ketiye.
Berdevkê Wezareta Parastinê zêde kir: Di sala borî de, mîqdara hilberîna pîşesaziya parastinê di Wezareta Parastinê de ji sedî 58 zêde bûye. Ev mezinbûn hewlên cîhadîst di vê wezaretê de û her weha bikaranîna bi bandor a kapasîteyên sektora taybet û qada zanînê ya welêt nîşan dide.
General Talaînîk bi balkişandina ser mezinbûna îxracata alavên parastinê berdewam kir û diyar kir: Em her wiha şahidê mezinbûnek ji sedî 24 di îxracata hilberên parastinê de ne li gorî heman serdema sala borî.
Cîgirê Wezîrê Plankirina Stratejîk û Karûbarên Parlamentoyê yê Wezareta Parastinê û Piştgiriya Hêzên Çekdar destnîşan kir: Wezareta Parastinê ji bilî dabînkirina pêdiviyên hêzên çekdar, zanîn, teknolojî û şiyanên xwe dide sektora taybet û sektorên sivîl da ku pêdiviyên stratejîk û tengav ên sektorên sivîl jî bi piştgiriya pîşesazî û teknolojiyên parastinê werin dabînkirin
General Talaeinik diyar kir ku bernameya salane ya Wezareta Parastinê başkirina kalîtîf bi mezinbûna hejmarî re armanc dike û got: Tevî hemî hewildanên dijminê Siyonîst û piştgirên wî yên Amerîkî û Rojavayî, pîşesaziyên parastinê yên welêt îro ji berê, hetta berî şerê 12-rojî yê ferzkirî, ji bo piştgiriya hêzên çekdar çalaktir û pabendtir in.
Wî xwezaya herêmî ya hilberînê û karanîna kapasîteyên sektora taybet û tora zanînê wekî faktorên ji holê rakirina deverên lawaz ên pîşesaziyên parastinê nirxand û tekez kir: "Pîşesaziyên parastinê hewldanên xwe yên cîhadîst didomînin, hem di baştirkirina asta teknolojiyê de û hem jî di dabînkirina pêdiviyên hejmarî yên hêzên çekdar de."
Di encamê de, General Talaînîk bikaranîna teknolojiyên pêşketî û çavkaniyên mirovî yên jêhatî wekî yek ji pêkhateyên hêza parastinê nirxand û got: Wezareta Parastinê di pêşvebirina teknolojiyên parastinê û dabînkirina hewcedariyên hêzên çekdar de roleke girîng dilîze.
