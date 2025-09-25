Sersaxî ji Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê ji bo Dr.Hedad Adil

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) Ayetullah Riza Remezanî ji ber koça dawî ya diya delal Dr. XulamElî Hedad Adil, Şêwirmendê Bilind ê Rêberê Olî û Serokê Akademiya Ziman û Wêjeya Farisî peyamek sersaxiyê weşand. Nivîsa peyama Ayetullah Remezanî wiha ye:
Bi Navê Xwedayê Dilovan, û Dilovîn
Em aîdî Xwedê ne û em ê vegerin ba Wî.
Birayê hêja, Birêz Dr. Hadad Adil Zaid, bila Xwedê rehmê lê bike û aramiyê bide wî
Ez ji bo koça dawî ya dayika we ya birûmet, ku bi fezîleta xwe, zanayên mîna we û birayê we yê şehîd ê hêja di hembêza xwe ya evîndar, dilovan û paqij de xwedî kir, sersaxiyê ji we û xizmên din ên rêzdar re dixwazim. Ez ji Xwedayê herî dilovan rehm, bexşandin û ji bo miriyan bi pîrozan û rastan re dixwazim, û ji bo we û yên ku hûn sax mane sebirek xweşik, xelatek mezin, jiyanek dirêj û bi rûmet, û dawiyek baş ji bo we û yên ku hûn sax mane dixwazim.
Reza Remezani
Etîket
Peyama Sersaxiyê
Ayatollah Remezani
Dr. Hadad Adil
