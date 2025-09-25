  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Sersaxî ji Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê ji bo Dr.Hedad Adil

25 September 2025 - 12:52
News ID: 1731215
Sersaxî ji Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê ji bo Dr.Hedad Adil

Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (s.x) peyamek weşand û ji ber koça dawî ya diya delal a Dr. Heddad Adel sersaxî xwest.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) Ayetullah Riza Remezanî ji ber koça dawî ya diya delal Dr. XulamElî Hedad Adil, Şêwirmendê Bilind ê Rêberê Olî û Serokê Akademiya Ziman û Wêjeya Farisî peyamek sersaxiyê weşand. Nivîsa peyama Ayetullah Remezanî wiha ye:

Bi Navê Xwedayê Dilovan, û Dilovîn

Em aîdî Xwedê ne û em ê vegerin ba Wî.

Birayê hêja, Birêz Dr. Hadad Adil Zaid, bila Xwedê rehmê lê bike û aramiyê bide wî

Ez ji bo koça dawî ya dayika we ya birûmet, ku bi fezîleta xwe, zanayên mîna we û birayê we yê şehîd ê hêja di hembêza xwe ya evîndar, dilovan û paqij de xwedî kir, sersaxiyê ji we û xizmên din ên rêzdar re dixwazim. Ez ji Xwedayê herî dilovan rehm, bexşandin û ji bo miriyan bi pîrozan û rastan re dixwazim, û ji bo we û yên ku hûn sax mane sebirek xweşik, xelatek mezin, jiyanek dirêj û bi rûmet, û dawiyek baş ji bo we û yên ku hûn sax mane dixwazim.

Reza Remezani

...................................

Dawiya Peyamê/

Etîket

Peyama Sersaxiyê

Ayatollah Remezani

Dr. Hadad Adil

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha