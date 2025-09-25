Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah bi gotinên keça xwe ya yekane

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji piştî şehadeta Seyîd Hesen Nesrullah, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, cara yekem kompleksa medyayî ya "Esr" hevpeyvînek taybet bi keça wî ya yekane, Zeyneb Nesrullah re pêk anî. Hevpeyvîn ji hêla Huseyîn Pak, rojnamevan û pisporê mijarên Lubnanê ve hate kirin.
Di vê hevpeyvînê de, Zeyneb Nesrullah li ser aliyên nehatine gotin ên jiyana kesane ya bavê xwe wekî bav, mêr û kesayetiyek malbatî nîqaş kir, û wêneyek kêm-dîtin a kesayetiya şehîd Seyîd Hesen Nesrullah pêşkêş kir.
Her wiha, beşek ji hevpeyvînê ji bo nêrîna wê ya li ser pêşketinên dawî yên li Lubnanê û cihê mîrata bavê wê di raya giştî ya herêmê de hatiye veqetandin.
Kesên eleqedar dikarin hevpeyvîna tevahî bi rêya malpera fermî ya kompleksa "Esr" li asrtv.com bibînin.
