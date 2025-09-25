Volodîmîr Zelenskî di axaftina xwe ya li Neteweyên Yekbûyî de ji performansa Talibanê rexne kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî di axaftina xwe ya li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de bi kurtasî behsa rewşa li Afxanistanê kir.
Zelenskî, ku li ser pêwîstiya bicîhanîna Peymana Neteweyên Yekbûyî û qanûnên mafên mirovan li çaraliyê cîhanê diaxivî, di nîvê axaftina xwe de rexne li kiryarên Talîbanê li Afxanistanê kir.
Wî diyar kir ku Talîbanê li Afxanistanê careke din welat xistiye serdemeke tarî.
Ev cara yekem e ku Serokê Ukraynayê li ser Afxanistanê şîrove dike.
Berê, di heman Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de, di nebûna nûnerê Afganistanê di civînê de, tenê serokên Kirgizistan, Ozbekistan û Tacîkistanê li ser Afganistanê û rewşa li welêt axivîbûn.
Piştî çar salan ji guhertina hikûmetê li Afxanistanê û vegerandina kontrola welêt ji aliyê Talîbanê ve, du meh berê, Rûsya bû welatê yekem ku hikûmeta Talîbanê nas kir, û di çavên welatên din û Neteweyên Yekbûyî de, ev hikûmeta li Afganistanê ti rewatiyê nayne.
