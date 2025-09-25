Gotina Trump nikare piştgirî û beşdariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîka di qirkirina(Jenûsîdê) gelê Xezê ve veşêre.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X)- ABNA- Berdevkê Wezareta Derve Îsmaîl Beqayî li ser tora civakî ya X tekez kir: Daxuyaniyên Serokê Amerîkayê li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî nikarin beşdarîya Amerîkayê di jenosîda Filistîniyan û terorîzmê de veşêrin.
Berdevkê Wezareta Derve her wiha behsa êrîşa neqanûnî ya li ser tesîsên nukleerî yên Îranê kir û got ku serbilindiya Serokê Amerîkayê bi vê kiryara bêşerm û nefretê berpirsiyariya navneteweyî ya Waşîngtonê girantir dike.
Wî got jî ku di van şert û mercan de, îdiaya Amerîkayê ya amadebûna ji bo dîplomasiyê xapandin û nakokiyeke eşkere ye, ji ber ku mirov nikare di heman demê de behsa dîplomasiyê bike û welatan bombebaran bike.
..............
Dawiya peyamê/
Etîket
Îsmaîl Beqayî
Trump
Xezze
Your Comment