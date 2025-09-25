  1. Home
Gotina Trump nikare piştgirî û beşdariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîka di qirkirina(Jenûsîdê) gelê Xezê ve veşêre.

25 September 2025 - 16:16
Berdevkê Wezareta Karên Derve tekez kir: Daxuyaniyên Trump li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî nikarin beşdariya Amerîkayê di jenosîda Filistîniyan û terorîzmê de veşêrin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X)- ABNA- Berdevkê Wezareta Derve Îsmaîl Beqayî li ser tora civakî ya X tekez kir: Daxuyaniyên Serokê Amerîkayê li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî nikarin beşdarîya Amerîkayê di jenosîda Filistîniyan û terorîzmê de veşêrin.

Berdevkê Wezareta Derve her wiha behsa êrîşa neqanûnî ya li ser tesîsên nukleerî yên Îranê kir û got ku serbilindiya Serokê Amerîkayê bi vê kiryara bêşerm û nefretê berpirsiyariya navneteweyî ya Waşîngtonê girantir dike.

Wî got jî ku di van şert û mercan de, îdiaya Amerîkayê ya amadebûna ji bo dîplomasiyê xapandin û nakokiyeke eşkere ye, ji ber ku mirov nikare di heman demê de behsa dîplomasiyê bike û welatan bombebaran bike.

