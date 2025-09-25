Di encama êrîşa rejîma siyonîstî a li ser Sanayê de 2 şehîd û 48 birîndar bûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di şerên êvarê îro yê rejîma Sêyonîstî li Yemenê de, hin navenda taybet ên hevpeyvînê yên rêjîma Yemenî, ambarên çalakî û navenda leşkerî li nêzî meydana El-Sebʿîn û Bab El-Yemen hate hedef kirin.
Tora El-Mesîre ya Yemenê ragihand ku rejîma Sêyonîstî, stasyonê hêzdarî ya Zehebân û yek û taxeke niştecihî ya Sanayê hedef girt.
Wezareta Tenduristiya Yemenê ragihand ku li gorî vê şerê, heta niha 2 kes şehîd bûn û 48 kes jî birîndar bûn.
Tîpan:
Şemna
Yemen
Îsraîl
Rejîma Sêyonîstî
Your Comment