  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Di encama êrîşa rejîma siyonîstî a li ser Sanayê de 2 şehîd û 48 birîndar bûn

25 September 2025 - 19:29
News ID: 1731451
Di encama êrîşa rejîma siyonîstî a li ser Sanayê de 2 şehîd û 48 birîndar bûn

Di êrîşa rejîma siyonîst a beriya saetekê de li ser navenda Yemenê pêk hat û di encamê de 2 şehîd hatin kuştin û 48 kes jî birîndar bûn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di şerên êvarê îro yê rejîma Sêyonîstî li Yemenê de, hin navenda taybet ên hevpeyvînê yên rêjîma Yemenî, ambarên çalakî û navenda leşkerî li nêzî meydana El-Sebʿîn û Bab El-Yemen hate hedef kirin.

Tora El-Mesîre ya Yemenê ragihand ku rejîma Sêyonîstî, stasyonê hêzdarî ya Zehebân û yek û taxeke niştecihî ya Sanayê hedef girt.

Wezareta Tenduristiya Yemenê ragihand ku li gorî vê şerê, heta niha 2 kes şehîd bûn û 48 kes jî birîndar bûn.

Tîpan:

Şemna
Yemen
Îsraîl
Rejîma Sêyonîstî

Your Comment

You are replying to: .
captcha