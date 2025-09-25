Rûbirûbûna bêdeng a Misir û Îsraîlê li Sînayê

Bi sorî, ev teks pir dirêj e û hîn wê yekemî nehatî têkildar kirin bi tefsîl. Ez ê her beşê wergêrî bi awayê qisevanî û kamil bikim, li jêr wergera tevahî ya tevdî bi kurmancî ye:
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Têkiliya bêdeng a Misir û Îsraîl li Sina
Di hefteyên dawî de, penînsîla Sina bûye cihê girîng û hêsan, ji ber ku hewceyên Misir bo ewlehîtiya sınorên xwe piştî şerê Xezze bi têrîya zêde ya Îsraîl li derbarê guherîna hêz û belavbûna leşkerî li herêmê hevgirtin.
Misir hewl dide xwe li rojhilata Kanalê Sûez bi awayekî ewlehî biparêze, ku ew jî wekî tedbîra parastina dijî terorîzm û tijeberiyê tê nasîn, lê Îsraîl vê bi awayekî şikêstina peymana ewlehîtiyê ya kampê Dêvîd tê hesibandin.
Hêza leşkerî yên Misir di Sina de zêde bûn, di nav xeta têkiliyê ya li Rafah, Şêx Zûyd û bakurê rojhilatê Sina de bi amûr û hevgirtinên leşkerî yên zêde hatin xebitandin, da ku rêyên tijeberiyê û terorîstên mayînde bimeşînin û berdewamkirina koçberiya majbûrî ji Xezze asteng bikin.
Îsraîl li ser vê girêdayî bi kanalên dîplomatîk a Waşîngtonê hewl dide Misirê pres bike, lê Misir di bin peymana kampê Dêvîd de, destûra heyî ya li viranî û rêkxistina leşkeran xwe şermezar dike.
Di peymana ewlehîtiyê de, penînsîla Sina tê parçeparçe kirin sê herêm:
- Herêma A: Li nêzî Kanalê Sûez, ku destûr heye ji bo amadekirina leşkeran,
- Herêma B: Tenê leşkerên sinorparêzî bi çalakî,
- Herêma C: Tenê polîs û sivîlan bi rêxistinên kêmtir a leşkerî.
Lê di bin dema sala 2024an de, Misir zêdetir hêza leşkerî û amûrên xwe zêde kir li ser xeta têkiliyê, li ber astengkirina terorîst û rêjeya koçberiyê.
Çend raporên satelaytî nîşan didin ku Misir herêmeke berfireh li ber sinorê Gaza qedehan, derzî kir û erdê li wir jê re pêşkêş kir.
Îsraîl ji aliyê xwe de vê tevgerên Misir zêdetir ji kêfxweş nayê nasîn û têrîye ku ew dikare amûrên lêkolînî yên serkeftinê bibe.
Dîplomasîya navneteweyî di bin piştgiriyê ya Amerîkayê û alîkarîyên wan de hewl dide ku Misirê pres bike.
Di navdora vê têkiliyê de, Netanyahu, serokwezîrê Îsraîl, dixwaze ku Waşington bi belgeyên ku Misir di Sina de peymana ewlehîtiyê şikestine, Qehîre pres bike.
Misir her weha di peymana kampê Dêvîd de sedemên xwe li ser ewlehîtiya sınoran nîşan dide û bêgaviyan xwestin ku ev li hemberê presên dîplomatîk mayîn.
Têkiliyên siyasî û leşkerî di navbera Misir û Îsraîl de zêde dikin. Hêvî heye ku ev têkiliyên zêde nayê bi şerî veqetandin, lê hîn gelek dirêj e.
Hêviyên xweş derbarê xebatên leşkerî ya Misir û hevkarîyên wê ya bi Çîn jî hatiye şandina. Ev tevgerên leşkerî di navbera wan dewletan de di cîhê stratejîk de zêdetir dikin.
Di dawiyê da, hewlên dîplomatîk û dîplomasîya navneteweyî bi temaşe û presên zêdetir li ser vê cihê de dimînin.
Rêzefetina dîplomatîk
Piştî zêdebûna têkiliyên tirş li ser vê mijarê, gotinên Netanyahu, serokwezîrê Îsraîl, li ser xewnên “Îsraîla mezin” şewat û bû sedema nêzîkîya navbera Qehîre û Tel Avivê, ku Qehîre ew gotinên şermezar kir û daxwaza vekolînên fermî kir.
Misir jî berê di bersiva gotinên Netanyahu ya li ser koçberiya mêvanên Filistînî yên ji Gaza ve di derbazî Rafahê de bêjeyî kir. Wezareta derve yê Misir di îlaneke de hêvîya xwestinê da ku “her awayekî veguheztin an destnîşan kirina gelê Filistînî, ew herî qetî ye û qet teqez kirinê tê hesibandin, ji ber ku ew nexweşîya mafên mirovahiyê yê navneteweyî ye û li gorî belgeyên navneteweyî, hertiştî di rengê sûkîrê civakî yê zanînê de dihêle.”
Hêvî jî Qehîre hêj hevaltiya xwe ya li Tel Avivê nediye û Îsraîl jî embasadora xwe yê nû li Qehîre nenas kir; ev têkiliyên negerdî têne nasîn wekî şîvaniya rûmetî di navbera wan de.
Pêşeroja têkiliyên Misir û Îsraîl
Misir têgihiştina xwe ji derbarê şerê berdewam a li Xezze û îşkenceyên hêja yên Îsraîl nepenîze. Ev têgihiştinên ne tenê li ser ewlehîtiya neteweyî ya Misir ne, lê her weha dibe sedema guhertina peymana aştiyê di navbera wan de.
Serokwezîrê Misir, Abdulfetah es-Sisi, di civînên Erebî-Îslamî yên Doha de got: “Ev ku niha di ber xwe de diçê, derûna fursêtên aştiyê têk dike, ewlehîtiya we û ewlehîtiya neteweyên herêmê di tehditê de dike, her wiha bingeha herêman a aştiyê ya nû tê rabûn û peymana heyî jî dikare bêkar be.”
Misir jî daxwaza xwe ya ku hêzên Îsraîl li sinorê Xezze bimînin red kir. Wezareta derve ya Misir 18ê Îlonê 2024 de ragihand ku “Misir qebûl nakê ku hêzên Îsraîl li sinorê Xezze bimînin û her çi guherandinên ewlehîtiyê yên berî şerê Xezze tune ne.”
Şîroveya David Joffrin, səfirê berê ya Îsraîl li Misir
David Joffrin, səfirê berê ya Îsraîl li Qehîre, di gotinên xwe de ser vê civînê ku Sisi Îsraîl “deşman” got, bêyî piştî bêyî pêşîgirtina peymana aştiyê çîroka nû ye. Joffrin ev gotin wekî nîşanê ya hêrsê girîng a Misir dît, bi taybetî ji ber şerê qetilker a Xezze û jî şermezarîya Îsraîl li peymana gazê 35 milyar dolaran.
Di gotinên wê de jî Joffrin belav kir ku zêdebûna îşkencên Îsraîl li Xezze û têra hêrsê Misir ji ber koçberiyên pêvajoyê Qehîre wisa kir ku leşkerên xwe li Rafah zêde bike û ev şewat dibe sedema guhertina hevahengiya hêzên leşkerî li Sina.
Guhertina leşkerî ya Misir
Joffrin hişyarî da ku vê awayê dibe sedema berdewama herêmî ji bo Misir ku leşkerên xwe mezintir bike û her wiha pêşêke ku şer qet bêqetil, wisa bimeşe; wisa jî dibe sedema ku peymana ewlehîtiyê ya kampê Dêvîd herî dawî bibe.
Joffrin di dawiyê de got ku Îsraîl nabe ku li leşkerên navneteweyî yên li Sina an jî presê Amerîkayê hêvî bike ku Misir vegere sînorkirina kevn; ev jî dibe sedema ku Îsraîl bi şopên nû ya leşkerî yên Misir ên bi hêz û mezintir li sinoran re têkiliyekî nû hebe.
Berhevkirina hevkarîyên leşkerî ya Misir û Çîn
Di heman demê de, hevkarîyên leşkerî di navbera Qehîre û Pekînê de zêde bûn, bi taybetî li herêmên sistemên parastina hewayê û manevrên hevpar.
Kovara “Al-Arab” ji çavkaniyên leşkerî got ku “Misir hefteya berê bi demek ku têkiliya herêmî zêde bû, sistêma parastina hewayê ya HQ-9B yên Çînî li Sina zêde kir.”
Rojnameya “Israel Hayom” jî ji çavkaniyên ewlehîtiyê ya Îsraîl şîroveyek nîşan da ku civînên nûjen ên leşkerî di navbera hêzên mezin a Misir û Çîn de di Tîrmehê 2024 de li ser peymanên bersîvkirina ajotên pêşketî û parastina hewayê qesayî kirin.
Televîzyona Îsraîl di nivîsarekî analizî de manevrên hevpar a leşkerî “Ewranên Çanda 2025” yên herî mezin a havayî ya Misir û Çîn tê de nîşan da ku ew tecrîbeya destpêkê ya fermî yê li dor sinoran bû.
Dawiya peyama
Di vê rewşê de, şopên dîplomatîk û leşkerî yên Îsraîl di navbera welatan de zêde dikin, bi taybetî bi presê Amerîkayê û welatên Ewrûpayê, da ku şikêstên ewlehîtiyê yên Misir li Sina rawestin.
David Joffrin di dawiyê de hişyarî da ku guherîna peymana ewlehîtiyê dikare bibe sedema şerê nû di navbera Misir û Îsraîl de, ku ew jî ewlehiya zêde ya Îsraîl ya ji ber peymana aştiyê ya 40 salî dike tije.
