Parastina Pîroz tevlîheviyek(pêkhatîye) ji coş û aqil e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - 15emîn bernameya taybet a Şeva Bîranînê roja Pêncşemê êvarê li Muzexaneya Neteweyî ya Şoreşa Îslamî û Parastina Pîroz, bi beşdariya veteran û malbatên Rêveberiya Giştî ya Edaletê ya Parêzgeha Tehranê, hate lidarxistin.
Serdar Mehdî Amiryan, Rêveberê Giştî yê Muzexaneya Neteweyî ya Şoreşa Îslamî û Parastina Pîroz, dema ku pêşwazî li beşdaran kir, bîranîna Îmam Xumeynî (RA) û şehîdên hêja yên Şoreşa Îslamî û Parastina Pîroz, şehîdên ku Mezargeha Pîroz diparêzin, û fermandar û şehîdên şerê 12 rojî yê ferzkirî bi bîr anî.
Wî zêde kir: Rêberê Bilind ê Şoreşê di daxuyaniya gava duyemîn de got ku ji bo xêzkirina pêşerojek hêvîdar, divê mirov rabirdûya bi heybet nas bike. Bê guman, 8 salên Parastina Pîroz lûtkeya geş a dîroka vî welatî ne.
Serdar Amiryan diyar kir ku têgeha "muzexaneyê" di hişê gelek kesan de wekî cîhek ji bo nîşandana dîroka borî hatiye çapkirin, û zêde kir: Li Muzexaneya Neteweyî ya Parastina Pîroz nêrînek wisa li cem me tune. Li Muzexaneya Neteweyî, em ji bo ciwan û ciwanan çîrokên rabirdûyê vedibêjin û ji wan re dibêjin ka çi bi serê vî miletî hatiye, çi qurbanî û qurbanî hatine dayîn, û encama wan çi pêşeroja me şekil daye. Pêşîniya me ew e ku ciwan û ciwan ezmûnek jiyanî bibînin û xwe bi rastiyan re rûbirû bibînin, ne tenê çend wêne an hevok.
CEOyê Muzexaneya Neteweyî ya Şoreşa Îslamî û Parastina Pîroz wiha domand: Dema ku em li ser Parastina Pîroz diaxivin, bi gelemperî coş û germî tên bîra me, lê ev ne tevahiya çîrokê ye. Aliyek Parastina Pîroz coş û germî ye, û aliyê din jîr û aqil e. Me di Parastina Pîroz de aqilmendiya li ser bingeha manewiyetê dît; heman coş û aqilmendiya ku hevalên Îmam Huseyîn (S.X) li Kerbelayê hebûn. Ger em tenê li ser coş an tenê li ser aqilmendiyê biaxivin, me navnîşana xelet daye. Divê em herduyan bi hev re bibînin û vebêjin.
Serdar Emîryan got: Dema ku wî fermandarê şehîd got ku divê mirov wêrek be û stratejiya şer divê biguhere, ev aqilmendiya paqij bû. Dema şehîd Tehranî Muxadem got ku mirovên herî qels ew in ku li derfetan digerin da ku erkê xwe bicîh bînin, ev nêrînek maqûl û li ser baweriyê bû.
Wî her wiha zêde kir: Em dikarin ji xwe bipirsin çima em ji Hecî Qasim Silêmanî, şehîd Tehranî Muxadem, an Hacîzade hez dikin; di heman demê de gelek ji me tenê wan li ser televîzyonê dîtine. Sedem ev e ku em dizanin wan ji bo me çi kirine. Di wê bûyera 12-rojî de, her kesî dît ku Muxademên Tehranî çi kirine. Di vegotina Parastina Pîroz de, me kêmtir bala xwe daye "tiştê ku wan kirine", di heman demê de ev kiryarên ku ji bo nifşê ciwan wekî model xizmet dikin; wan di kêliyan de çi biryar dane.
Rêvebirê Muzexaneya Neteweyî ya Şoreşa Îslamî û Parastina Pîroz zelal kir: Dema ku Rêberê Şoreşê li ber kamerayê got ku serdema "derî lêxe û veke" bi dawî bûye, ev ne sloganek propagandayê bû. Hin dibêjin ku kes cesaret nake ku li Îsraîlê binêre, lê di nav 24 demjimêran de me nîşan da ku dawiya serdema "lêdan û şewq" tê çi wateyê. Ev daxuyaniya Fermandarê Giştî bingehek hebû; bingeha wê baweriya bi Xwedê û hebûna Hacîzade û Mexdûdên Tehranî bû ku şev û roj dixebitin û bênavber karên mezin dikin.
Wî bi bîr xist: Îmam Xumeynî (R.A) pişta xwe dabû şervanên mîna Cehanara, Hesen Baqirî û Zeyn ed-Dîn û gotibû ku dorpêça Abadanê divê were şikandin. Divê em bi awayekî tevbigerin ku em bibin piştgiriya Îmamê civakê; mîna ku şehîdan ev kirin.
Di encamê de, Serdar Emirian tekez kir: Ev civîn û şevên bîranînê derfetek in ku em bi bîr bînin û bizanin ka em di dîrokê de li ku derê ne û erkê ku ji me re hatiye spartin bi rêkûpêk bicîh bînin da ku em ji şehîdan şerm nekin.
Parastina Pîroz û Şerê 12 Rojan zanîngeha mezin a fedakarî û wefadariya neteweya Îranê bûn.
Hacî Reza Şekermî, Cîgirê Serokê Dadwerê Parêzgeha Tehranê, di merasîmê de got: "Di dema Şerê Îran-Iraqê û Şerê 12 Rojan de, her kesî zilm û zordariya Îrana Îslamî û êrîşkariya dijmin dît. Ev şer ji bo neteweya Îranê zanîngehek mezin bû û ne tenê parastineke leşkerî bû."
Şakermî wiha lê zêde kir: "Parastina Pîroz a 8 salan tesîs û alavên wekî îro tunebûn. Lê ew zanîngehek bû ku nifşên pêşerojê fêr bike ku fêm bikin fedakarî çi ye, fedakirina jiyana xwe çi ye, û dev ji hemî rehetiyên dinyewî berdan ji bo parastina welat çi ye. Hemû çîn, ji hemû etnîsîte, mezheb û olan, li ser vê rêyê amade bûn. Parastina Pîroz tê wateya fedakarî, wefadarî û wefadarî. Ne mûçe, ne xelat, ne demjimêrên zêde û ne jî berhemdarî hebû. Her kesî heman cilên leşkerî li xwe kiribûn, û general û leşker bi hev re bûn.
Cîgirê Serokê Dadwerê Parêzgeha Tehranê wiha domand: "Wê demê, tevahiya cîhana Rojhilat û Rojava destên xwe dabûn hev. Heman Rojavayiyên ku îro jî li dijî me komployê dikin, wê rojê jî alîkariya dijmin dikirin. Almanya kîmyewî peyda dikir, Fransa Mirage peyda dikir, Amerîka AWACS peyda dikir, û gelek çek hem ji Rojhilat û hem jî ji Rojava dihatin. Îran bi tenê bû. Wan dixwest serxwebûn û ewlehiya Îranê ji dest bidin, wan got, çima welatek dixwaze serbixwe be û di bin ala Rojhilat û Rojava de nelive." Windakirina dewlemendiya Îranê jî ji bo wan dijwar bû. Wan li Serdeşt, Şelamçe, Abadan, Xuremşehr û Hur-e-Ezîm çi sûc kirin? Ger ew îdîa dikin ku mirov in, ew bombeyên kîmyewî ji ku hatine? Ma Iraqê bi xwe bombeyên kîmyewî tunebûn? Ew balafirên ku şev û roj ewlehiya mirovan ji wan mehrûm dikirin, li dawet û merasîman mûşek diavêtin û jin û zarokên bêguneh dikuştin. Ev çek ên kê bûn? Çima ew nekarîn tiştek bikin? Heta santîmetreyek axa Îranê jî neket destê dijmin.
Wî tekez kir: Bawerî, fedakarî û fedakariya xelkê wê demê bû ku welat rizgar kir. Xelkê xwe feda kir, baweriya xwe bi Xwedê anî û bi baweriyê derket meydanê. Tevahiya milet, ji hemû qatên jiyan û pîşeyan, jin û mêr, kal û pîr, bi hev re bûn. Hin ji wan li pişt eniyê çalak bûn, hin ji wan xebata çandî û propagandayê dikirin, û hin jî li eniya pêş bûn. Her wiha komek mîna Şehîd Tehranî Moqadam hebû ku hem zanist fêr bûn û hem jî beşdarî şer bûn, û encamên hewldanên wan di şerê 12 rojan de hatin dîtin. Herduyan şer kirin, zanîn bi dest xistin û xizmet kirin.
Şakermî, behsa şerê 12 rojan kir û got: Hûn hemû şahid bûn, dema ku şer dest pê kir, gelek fermandarên sereke yên wekî Şehîd Selami, Şehîd Bagherî û Hacîzade di şeva yekem de şehîd bûn. Dema ku em roja din şiyar bûn, em hemû di şokê de bûn; lê kêmtir ji 24 demjimêran şûnda, bersiva êrîşên hovane yên rejîma Siyonîst hat dayîn. Ji bilî bawerî, baweriya bi Xwedê û hevgirtina neteweyê, faktorek din jî hebû ku welat rizgar kir: di dema şer de, Îmam Xumeynî (RA) û îro jî, Rêberê Bilind, Bilindahiya Wî Ayetullah Elî Xameneyî.
Cîgirê Serokê Dadwerê Parêzgeha Tehranê bi gotina dawî got: Me ji 8 salên Parastina Pîroz û her weha ji Şerê 12 Rojan dersên mezin girtin; dersên ku rê li ber niha û pêşeroja welêt vedikin.
