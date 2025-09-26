Mamosta Rostamî: Îran alayê aştî û dostaniyê di navbera qewm û neteweyan de bûye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê li Sine, Mamosta Fayîq Rostamî bi dengekî spasdar helwest û daxuyaniyên dawî yên serokkomar di şirovekirina nerîn û daxwazên rewa yên neteweya Îranî û pergala Îslamî de nirxand û van helwestan wekî nîşaneya xwezaya kûr a aştîxwaz û fedakar a gelê Îranê dît û wan hêjayî pesindan û piştgiriyê bi nav kir.
Wî tekez kir: Îran her tim alaya aştî û dostaniyê di navbera komên etnîkî û neteweyan de li herêm û cîhanê bûye û qet şer dest pê nekiriye. Lêbelê, di heman demê de, ew ê li hember her êrîş û gefê bi tundî bisekine û qet teslîmî îradeya biyaniyan nabe.
Plansaziya nukleerî ya dijminan û fetwaya serokatiyê
Di beşek din a axaftina xwe de, Mamosta Rostemî li ser mijara dosyaya nukleerî ya Îranê û komployên dijminan li vê herêmê rawestiya.
Bi balkişandina ser fetwaya zelal û teqez a Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî ku hilberîna çekên navokî qedexe ye, wî got: Zêdetirî çar dehsal û nîv in, dijmin hewl didin ku vî welatî ji bidestxistina teknolojiya navokî û karanîna sepanên wê yên girîng di warên cûrbecûr de bêpar bikin, bi hinceta derewîn a hewldanên Îranê yên ji bo çêkirina bombeya navokî.
Îmamê nimêja Înê ya Senendecê koka sereke ya vê dijminatiya berdewam ne fikara li ser hilberîna çekan, lê belê tirsa kûr a dijminan ji pêşkeftina zanistî û teknîkî û desthilatdariya zêde ya Komara Îslamî ya Îranê dît.
Tekîd li ser pêşkeftina zanistî, desthilatdariya neteweyî û pêwîstiya berxwedanê
Îmamê nimêja Înê ya Senendecê jî hînkirinên ola eşkere ya Îslamê bi bîr xist û got: Ola Îslamê her gav tekezî li ser bidestxistina zanîn, lêkolîn û pêşveçûnê kiriye, û Komara Îslamî ya Îranê, ku ji van hînkirinan îlham girtiye, li desthilatdariya giştî digere.
Mamosta Rostamî hişyarî da: Ger welat di her warî de ne bihêz be, dijmin dê wêrek bibin û dê xwesteka dagirkirina ax û berjewendiyên neteweyî di hişê xwe de bigirin.
Wî behsa serdema bi heybet a Parastina Pîroz kir û bi bîr xist: Dijminên Şoreşa Îslamî ya nû şerekî newekhev li ser welêt ferz kirin, lê gelê wêrek ê Îranê, tevî şiyanên leşkerî yên kêm, bi baweriya xwe, yekîtî û berxwedana xwe ya bêhempa, bi çekdarî heta diranan li hember dijmin rawestiya û şer qezenc kir. Vê serkeftinê nîşan da ku hêza bawerî û yekîtîyê ji her hêzek madî bilindtir e.
Xuyakirina debara jiyanê û piştgiriya hilberînê
Xutbeyê Înê yê Senendecê bang li rayedaran kir ku qedrê gelê hêja û sebirdar ê Îranê bigirin û her hewlekê bidin da ku pirsgirêkên debara wan çareser bikin.
Mamosta Rostamî tekez kir ku pêwîstiya çareserkirina pirsgirêkên giran ên welêt ên wekî bêkarî, dabînkirina xanî ji bo ciwanan û komên kêmdahat heye, û tekezî li ser piştgiriya giştî ji bo veberhêner û karsazên navxweyî kir.
Wî zêde kir: Baldariya daxwazên aborî û civakî yên gel û hêsankirina pêvajoya hilberîn û veberhênanê mayîndebûn û mezinbûna desthilatdariya neteweyî û xurtkirina girêdana di navbera netewe û hikûmetê de garantî dike.
