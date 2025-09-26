  1. Home
Mamoste Îmamî: Peyama Rêberê Şoreşê axaftina(fêsil-al-xitab a) sîstema Îslamî li dijî xudperestiyê ye

26 September 2025 - 21:38
News ID: 1731663
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Îmamê Înê yê Mehabadê peyama dawî ya Rêberê Mezin wekî gotara sereke ya pergala(Rewşenbîrîyê wekî fêsil-al-xitab a ) Îslamî di rûbirûbûna armancên hegemonîk ên xudperestiya cîhanî de nirxand û helwestên bi rûmet ên mîsyona dîplomatîk a welêt li Neteweyên Yekbûyî pesinand.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îmamê nimêja Înê ya Mahabadê di xutbeyên nimêja Înê yên vê hefteyê de li Mizgefta Mezin a bajêr got: "Peyama dawî ya Rêberê Bilind ê Şoreşê demsala axaftinê ya pergala Îslamî ye di rûbirûbûna zêdegavî û hegemonyaya xudperestiya cîhanî de."

Mamosta Ebdulselam Îmamî, axaftina bi rûmet a şandeya dîplomatîk a Komara Îslamî ya Îranê li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî nirxand û ev helwest wekî nîşana rûmet û otorîteya pergala Îslamî di qada navneteweyî de nirxand.

Wî berdewam kir û pêşketinên dawî yên piştgiriya gelê Filistînê wekî encama berxwedan û têkoşîna wêrek a eniya berxwedanê bi nav kir û tekez kir ku ev serkeftin encama berxwedana neteweyên bindest li dijî zilm û dagirkeriyê ne.

Di beşek din a axaftina xwe de, îmamê nimêja Înê ya Mahabadê behsa destpêka sala nû ya akademîk kir û ji xwendekaran xwest ku ji derfeta perwerde û fêrbûnê sûd werbigirin. Wî her wiha ji dêûbavan xwest ku di her rewşê de çavdêriya pêşveçûna akademîk a zarokên xwe bikin.

Mamoste Îmamî spasiya mamosteyan kir ji bo hewldanên wan ên berdewam di warê perwerdeyê de û bi rêzgirtina xêrxwazan di alîkariya xwendekarên hejar de, tekez kir ku pêwîst e komên dewlemend piştgiriyê bidin malbatên hejar da ku zarokên wan ji dibistanê dûr nekevin.

