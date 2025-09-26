Nûnerê Taybet ê Trump: Li Sûriyeyê dewleteke nenavendî çênabe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nûnerê Taybet ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê yê ji bo Sûriyê Tom Barak îhtîmala federasyonê li Sûriyê red kir û got ku Waşîngton li bendê ye ku heta dawiya sala 2025an dewletek yekgirtî û navendî li Şamê çêbibe ku hemû kom û kêmneteweyên li welêt di nav de bigire.
"Ez hêvî dikim ku avahiya siyasî ya nû ya Sûriyê bi awayekî were sêwirandin ku rêzê li mafên kêmneteweyan û navendîbûnê bigire," Barak got. Ji ber ku mafê wan heye ku pergala xwe ya perwerdehiyê hebe, bi zimanê xwe bixwînin û baweriyên xwe yên olî bi azadî pêk bînin; Bêyî ku wekî welatiyên pola duyemîn werin muamelekirin.
"Her çend di vê rêyê de astengî hebin jî, wekî ku me di tundûtûjiya dawî ya li Suweydayê de dît, em hemî ji bo çareserkirina van pirsgirêkan dixebitin û em piştrast in ku heta dawiya vê salê çarçoveya pêwîst dê were peyda kirin.
"Xelet e ku meriv bifikire ku Sûriye dê bibe federasyon û armanca me ew e ku dewletek navendî ava bikin ku fikarên kêmneteweyan jî li ber çavan bigire," wî got. Lêbelê, ev nayê vê wateyê ku nêrînên Waşîngtonê li ser komên Sûrî ferz bikin, û serokê Dewletên Yekbûyî bawer dike ku divê her herêmek destûr bê dayîn ku xwe bi xwe biryar bide. Ji ber vê yekê em ti modelek ferz nakin, ne modela Amerîkî û ne jî modela Ewropî, lê em tenê alîkariya wan dikin û wan hêsan dikin.
"Tiştek wekî Rojhilata Navîn tune ye," Barak got. Tiştê ku heye eşîr û gund in. Brîtanya û Fransa bûn ku di sala 1916an de dewletên neteweyî afirandin, piştî ku bermahiyên Împeratoriya Osmanî li ser nexşeyê hatin dabeş kirin. Lê Rojhilata Navîn ne wisa dixebite.
"Xeyal e ku meriv bifikire ku 27 welatên cûda yên ku ji 110 komên etnîkî zêdetir hene dikarin bi hêsanî xwe biguncînin têgehên siyasî yên Rojavayî," wî got. Mirovên li ev herêm di dawiyê de li tiştekî digerin ku jiyana wan û ya zarokên wan baştir bike.
Sefîrê Amerîkayê li Tirkiyeyê hevdîtina di navbera Serokkomarên Tirkiye û Amerîkayê Recep Tayyip Erdogan û Donald Trump de li Qesra Spî wekî "ji başiyê pir çêtir" bi nav kir û got ku her du serokan tevî nakokiyên xwe rêz û têgihîştina hevbeş hebû.
