Pêşniyara civîneke rastîn bi Pezîşkîyan re pêşniyar dikin; Trump ne pabendê diyalogê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Pêşniyara Serokkomarê Îranê Mesûd Pezişkîyan ji bo hevdîtina bi Donald Trump re li kêleka Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî careke din di nav raya giştî û rewşên siyasî de pirsên cidî derxistiye holê. Divê gelê Îranê were guhertin. Ne tenê ev nêrîna hêsan ne di rastiya dîrokî û siyasî de ye, lê ezmûna salên dawî nîşan dide ku Trump û hikûmeta Amerîkayê ne pabendê diyalog û hevkariyê bûne.
Rastî ev e ku heke Trump têgihîştin û baweriya herî kêm bi hevkariyê û rêzgirtinê hebûya, wê destûr nedabûya ku Îsraîl di dema danûstandinên Îran-Amerîkayê de êrîşî Îranê bike û rasterast neketibûya qada şer. Ev hewldan bi zelalî nîşan dide ku di şîroveyên Trump de, diyalog tenê amûrek taktîkî ye ji bo kirîna demê û xapandina raya giştî, ne rêyek ji bo çareserkirina pirsgirêkan bi rastî. Çawa dikare baweriya siyasetmedarekî were kirin ku di heman demê de dema ku li ser mijara nukleerî danûstandin tê kirin, êrîşî tesîsên nukleerî yên Îranê bike? Ev tê vê wateyê ku diyalog di hebûna Trump de tenê dema ku bi heqaret û zexta yekalî ya li aliyê din re têkel dibe, bêwate ye.
Pirsa sereke ev e: Siyasetmedarekî Amerîkî divê çi din li dijî Îranê bike da ku hin alî li welêt bi geşbîniyê rûbirûyê pirsgirêkê nebin? Trump di serdema xwe ya yekem û niha de li dijî Îranê xwedî tomarên tarî ye, û dijminatiya wî ya li hember gelê Îranê ne tenê di asta dirûşmeyan an taktîkên siyasî de ye, lê beşek yekgirtî ya stratejiya wî ye.
Niha ku tevahiya cîhanê sûcên Îsraîlê şermezar dike, hin kes û alî li welêt, li şûna ku lihevhatina gerdûnî li dijî Îsraîl û Dewletên Yekbûyî bikar bînin, pêşniyara hevdîtinê bi dijminê herî mezin ê gelê Îranê dikin.
Leduna têrê nake; Karbidestên Komara Îslamî gelek caran ji welatên herêmê û cîhanê re gotine ku daxuyanî û şermezarkirin têrê nakin û divê em di çalakiyê de li dijî Îsraîlê bibin yek. Lê karanîna wê têgehê ji bo rewakirina hevdîtina bi Trump re, şîrovekirinek eşkere ya rastiyan e. Îro, ji her demê bêtir, Îran hewceyê berxwedan, serbilindî û lihevhatinê li dijî dijmin e, ne ku hewl dide ku xwe bi têlek bi navê Trump ve girêbide.
