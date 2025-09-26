Pisporekî Tirk dibêje, gelo Îsraîl dikare êrîşî Tirkiyeyê bike? ...

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di rojan dawî de dinamîkên siyasî yên Rojhilata Navîn – bi taybetî di navbera Tirkiyê û Îsraîl de – zêdetir giriftî û tevlihev bûne. Paşê erebeya Îsraîlê ya li Qatarê, ku xistina heyeta Hamasê li Doha wekî sedem daye, têkoşîna di Tirkiyê de jî pêk hatiye: lêdana ku ev dîtin wekî şopandina xetereke nû tê hesibandin. Serokwezîr Erdoğan û rêveberên Tirkiyê re gotine ku ev rewş dikare Tirkiyê bi ewlehiya giran re berdest bike. Di vê qada de, gotûbêjên gelek zêde li ser plana erdê ya Îsraêlê li dijî Tirkiyê û serketina wê li ser dawiyên herêmî hatine pêşkêş kirin.
1. Xeterek ji Îsraêlê re hêye?
Doç. Dr. Yeşim Demir, di axaftineke xwe re bi Mehr Haber Ajansı re got:
Ev guhdarîyên ku Îsraîl dixwaze Tirkiyê bidome, nû ne. Di dema ku Îsraêl li dijî Îranê şer dike û Tirkiyê hêvîya Tahranê digire, ev qasîya xeterekê jî bûye merivban. Her wiha daxwazên dawî yên li ser Qudus dîsa ev mijar birindariye.
Piştî vê, daxwaza wezîrê Îsraîlê ya dijî antisemitîzmê, Amichai Chikli, ku Erdoğanê wekî şexsê ku li rêya Brayên Muslimanê dimeşe û li hêviyekî vegera Imperatoriya Osmanî ye, navnîş kir û Qatar, Sûrî û Tirkiyê wekî "axa şerrê nû" nîşan da, dîroka têkoşîna rûmet û şerê zindî nîşan dide.
Di medyayê Îsraîl de jî gotarên li ser tirşiyên xwe yên ji aliyê Tirkiyê ve hatine şandin – di nav de: aktîfîtiya Tirkiyê li Sûriyê, amanca neo-Osmanîst, û axaftinên li ser navenda nukleer a Akkuyû. Hinekî tê gotin ku Israel dikare karîgeriyên xwe li ser hedefên askerî ya Tirkiyê mezin bike, bi taybetî heke Tirkiyê dest bi xebata zêdekirina uranyûmê bike.
Lê ev demekî dikeve nivîsên şopandinê: Îsraîl, bi awayekî giran, ne dixwaze şereke vekirî li dijî Tirkiyê pêk bîne – belkî, dikare bi karanîna operasyonên kesane, suîqast an jî xebata taybet li dijî wan ku tê gotin ku li Tirkiyê ne, şopandina xwe bike. Lê ev eger xebit, dikare têkiliyên Tirkiyê û Îsraêlê bi awayekî giran xwede bibin û hemû herêma bi xetere bike.
Ji ber vê yekê, pirsê herî zêde tê gotin: “Ma paşê Tirkiyê ye?” divê wekî beşek ji siyaset û rêveberiyê ya medyayê tê nîqaş kirin. Rêwîtiya Tirkiyê û Îsraêlê ji ber dîrokê zêde hevcegir û guherbar bûye. Heke şerê vekirî ne, lê pêkhatina taktikî û tirşa niştimanî tê xebitandin. Tirkiyê, wekî endamê NATO û hêvîyekê girîng a Amerîkayê, dirêj-nexwazekî nîne ku şereke vekirî pêk bibe. Lê şerê dolayî li navbera wan li Sûriyê, pir zêde qebûlkirî ye.
2. Îsraêl dikare bi awayekî din Tirkiyê bi şikestê bixe?
Îsraêl dikare alavên siyasî yên din bi kar bîne ku Tirkiyê bi şertanekê tê bikirtin. Ev jî bi taybetî tê dîtin li ser hevgirtinên Îsraêl û Yewnanîstan.
Li Rojava Navîn, gaz û pozîsyona stratejîkê pêk dide ku Îsraîl bi Yewnanîstan û Qibrisê Bakur re hevkariyê mezin ava bike. Ev hevkariyên, wekî şopandina Tirkiyê, pir caran çêtirîn dibin – di nav de jî hevdîtinên li ser girêdanên Xezzê û xeta serhêlê.
Yewnanîstan, li gel Îsraîlê planek defansî pêşxist ku navnîşê wê "Sipara Axîl" e û di nav de pargîdaniyên wekî Iron Dome têne zêdekirin. Hinek jî daxwaz kir ku Îsraêl "qirkirina Pontusê" wekî soyqîr tanibike, ku tê gotin dikare têkiliyên Îsraêl û Tirkiyê zêde dagir bike. Lê xebata wisa ne tê wisa hesibandin.
Herwiha, tê gotin ku Îsraîl bi hinek komên kurdî li Sûriyê û Iraqê de tê dîtin ku têkilî hêz û agahî kirin – ev jî ji aliyê Tirkiyê ve wekî şopandinê tê dîtin.
Navendêdariya aborî û helwestên alîkarî jî dikare wekî pîvandiyekê bikar bîne. Bi taybetî di çarçoveya bazarên gaz, rêgehên bazirganî û cihê Tirkiyê de, hevkariyên Îsraêl û şerikên wê dikarin bi awayekî bingehîn fîşar bianîn.
3. Ma Tirkiyê divê li S-400 dikat bike?
Tirkiyê S-400ên Rûsyayê di 2017’an de kirî, çimkî Amerîka Patriot ne da. Ev kirîn di nav NATO de şer û şil bû û bi giranî reketeke ser Amerîka anîn û ceza hat dayîn.
Gotarên ku Tirkiyê dixwaze ev S-400 bişîne Sûrî û li vir zêde bike jî, di medyayê Îsraêl de hatine nû kirin. Hinek gotarên Îsraêlî dikin ku ew erebeyên wan bi dawiyê mesaj in bo Tirkiyê ku: “em tenê vê welatê teqînî ne!”
Lê Tirkiyê ev çarçoveya bi awayekî çêtir tê dîtin: S-400 jî ne tenê li dijî Îsraêlê ye, belkî parastina herêm û hêzdarkirinê ye.
Ev xebatên nîşan dide ku Tirkiyê xwedî siyaseteke xurt a ewlehiyê ye – ne tenê li nav xeta xwe, belkî jî li derveyî. Ji bo vê yekê, gelek xebatên li ser çêkirina pergala defansê ya xwe xweş xwedî ne, bi awayekî ku bindestiyê ya bi Amerîkayê yê li wir jî kêm bike.
