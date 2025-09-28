Polîsa Skotlandê: Lêkolîn li ser tecawiziyê li mescîda herêma Clarkstonê di berdewam e.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sê roj berê, dema ku zarok li mizgeftekê li herêma Clarkston a East Renfrewshire, Skotlandê dilîstin, barekî tund û tûj ku ji pencereyekê ve ber bi mizgeftê ve hat avêtin, di nav malbatan û civaka herêmî de bû sedema nakokî û fikaran.
Berdevkê mizgeftê xemgîniya xwe anî ziman û bûyer wekî beşek ji şêweyek nîgeran a îstîsmara nijadperestî ya li dijî Misilmanan li East Renfrewshire û li seranserê Skotlandê bi nav kir.
Komeleya Mizgeftên Skotlandî jî bûyer wekî êrîşek pêşwext û tirsonek li ser cihekî îbadetê bi nav kir, û got: Her çend kes birîndar nebûbe jî, civak pir bandor bûye û hejiyaye.
Polîsê Skotlandayê piştrast kir ku lêpirsînek di rê de ye û bang li şahidan kir ku bi agahdariyê werin.
Di vî warî de, endamekî şêwirmendê Partiya Muhafezekar bûyer, ku demek kurt piştî êrîşek li ser xwendekarekî Misilman li herêma Newton Mirren qewimî, wekî nayê qebûlkirin bi nav kir.
Wî zêde kir ku xelkê East Renfrewshire her gav wekî civatek cihêreng û hevgirtî hatine nasîn û ez piştrast im ku niştecih dixwazin van nirxan biparêzin.
Di mehên dawî de li Skotlandê bûyerên din ên li dijî Misilmanan jî qewimîn ku di civaka herêmî de fikaran derxistiye holê; di Tebaxê de, ciwanekî 17 salî ji ber plankirina êrîşeke li ser mizgeftekê li Skotlandê 10 sal cezayê girtîgehê lê hat birîn.
