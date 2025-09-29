"Pezeşkiyan: Em di dema ku em bi Amerîka re li ser gotûbêj bûn, heta ser me êrîş kirin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dema ku Mas’ud Pezişkîyan, Serokê Komarê Îranê, di gotûbêjê de bi kanalê televîzyonê Fox News re, got:
Ajans di navenda me de serdana dike û raporên xwe pêşkêş dike. Raporên wan dema ku amerîkan dibêjin ev ne rast e. Hemû hevpeyivînek me kir ku ew ser me lêhêrs kirin.
Pezişkîyan zêde kir: Em ragihand ku amade ne ku alîkarî bikin, min jî ragihand ku me ne di rêza teqînêke atomî ne, lê amade ne hemû ceribandinên me bikîn. Di heman demê de, ajansa navneteweyî ya atomê berpirsa lêkolînê bû. Heta niha raporek ji aliyê me ve nehat pejirandin.
Pezişkîyan daxuyaniya xwe bi cih kir: Ajans pir caran hevdîtinên me daxist û hemû lêkolînên wan jî wêneya vê ye ku Îran li gorî qanûnên nûvekirî xwe çalakî dike. Bi kêfxweşî, di dema gotûbêjê de û dema ku me amade bûn ragihandina diyar bikin, ew ser me lêhêrs kir.
Hê jî belav kir: Em di nav gotûbêjê de nehatin şewitandin û me hevseng bûn, lê ew ser me lêhêrs kir û ev rewş çêkir ku di welatê me de hin kes bêyî bersiv dixebitin û ne li gorî tiştê ku tê gotin, qebûl nakin; ev şêwazek bêbawerî û şaş e.
Hê jî dirêj kir: Ev bêbawerî di nav siyasetmedaran me û bi taybetî serokatiya bilind de hate afirandin ku Amerika naxwaze pirsgirêka me çareser bike. Her weha Amerika ji ber alîkarîya xwe ya li Israil dixwaze bi nebaşî re di herêma me de rewşa neasayî çêbikin.
Pezişkîyan jî jêhatî kir: Di pêwendiyeke SNAP-back (veguhestinê ya veşartî) de ku dixwazin bicîh bikin, me gotûbêj kirin, hemû rewşên me yekbûn, herwisa bi Ewropayî jî hinek hevpar bûn, lê Amerika qebûl nekir. Lê belê, SNAP-back kêmkî neçarîyan nake, li gorî min rewşa herî xerab dibe.
