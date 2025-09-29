“Nûnerê Emînadarîya Giştî ya Nûcebayê Iraq ji bo Nûçyane: Sedema kêşeya Amerîkayê bi Netanyahu re li ser tevlîbûna Iraqê; Tel Aviv dijwar e”

i gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Benyamin Netanyahu axaftina xwe li Civata Giştî ya 80emîn a Neteweyên Yekbûyî bi propagandaya li dijî Îran û Eniya Berxwedanê dest pê kir. Wî rasterast gef li komên berxwedana Iraqê xwar û soz da ku wan hedef bigire.
Lêbelê, gefên Netanyahu li dijî berxwedana Iraqê rastî berteka hikûmeta Iraqê hat û Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên got: "Her kesê ku êrîşî welatiyekî Iraqî bike, wekî êrîşek li ser tevahiya Iraqê tê binavkirin."
Bi vê boneyê, me hevpeyvînek bi Seyîd Ebas Mûsewî, nûnerê Sekreterê Giştî yê Nucebaya Iraqê li Îranê re kir.
* Netanyahu axaftina xwe li Civata Giştî ya 80emîn a Neteweyên Yekbûyî bi propaganda û gefên li dijî Îran û eniya berxwedanê, ji Hemasê bigire heya Hizbullah, Ensarullah û berxwedana Iraqê, dest pê kir. Çima Netanyahu gefê li berxwedana Iraqê dixwe?
- Gelê Iraqê û komên berxwedanê bi gefên Netanyahu serbilind in; Ji ber ku gefên serokwezîr nîşan didin ku êrîşên komên berxwedana Iraqê yên piştgiriya Filistînê di du salên borî de li dijî navendên leşkerî û ewlehiyê yên rejîmê li peravên Behr el-Meyt, Heyfa û Tel Avîvê ew gefek ji bo rejîma neheq û astengiyeke mezin ji bo stratejiya wê ne (ji Nîlê heta Firatê); Armancek ku Tel Avîv bi dehan salan e hewl dide.
Pirs: Helwesta fermî ya hikûmeta Iraqê û komên berxwedanê li dijî vê gefê çi ye?
Gefên Netanyahu li dijî berxwedana Iraqê; Ev binpêkirineke eşkere ya serweriya Iraqê û gelê wê yê delal e. Ya duyemîn; Komên berxwedanê û gel bi yekdengî bawer dikin ku ev gefa vekirî ya serokwezîrê rejîma Siyonîst li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî bi ronahiya kesk a Dewletên Yekbûyî hatiye kirin. Ya sêyemîn; Çi were kirin an na, ev gef êrîşek li dijî komên berxwedana Îslamî li Iraqê û piştgirên wan û serweriya Iraqê û gelê wê ye, û ev yek dê di wextê xwe de were bersivandin. Ya çaremîn; Gefa Netanyahu dê hêz, aramî û wêrekiya komên berxwedana Iraqê zêde bike. Ev gefên nazik qet berxwedana Iraqê natirsînin, lê berevajî vê, berxwedan dê rêya xwe bi awayekî çalaktir û bihêztir bidomîne, ku heman rêya şehîd Seyîd Nesrullah e.
P: Piştî vê gefê, hûn pêşeroja berxwedana Iraqê çawa dibînin?
- Em bawer dikin ku rûbirûbûna rasterast bi rejîma Siyonîst re dê komên berxwedana Iraqê bêtir xwedî ezmûn û jêhatî bike û pêşeroja wan dê di hemî astan de zelal û sozdar be. Em li bendê ne ku hin rêber û berpirsên me qurbaniyên mirovî û şehîd bibin, lê di dawiyê de, bi destûra Xwedê, em ê biserkevin. Ji ber ku di bawerî û çanda me de hatiye gotin ku heta xwîna şehîdan jî rêya me ya pêşerojê ronî dike û me pîroz dike. Ya girîng serkeftin, mayîndebûn, berxwedan û berdewamiya komên berxwedanê ye.
“Nûnerê Emînadarîya Giştî ya Nûcebayê Iraq ji bo Nûçyane: Sedema kêşeya Amerîkayê bi Netanyahu re li ser tevlîbûna Iraqê; Tel Aviv dijwar e”
Nûnerê Emînadarîya Giştî ya Nûcebayê Iraq li Îran dibêje ku tehdîda Netanyahu ya li dijî komên berxwedanê ya Iraqê di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de bi destûra sewz (rêzdayî) ya Amerîka hatîye kirin.
