Serokê Meclîsa Yekîtiya Mûslimên Pakistanê got:«Bazirganî an pêvendîdan li ser xwînê gelê Filistîn xiyanet e li hemberî umeta Îslameya»

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — Senatôr Racê Nasir Abbas Jafarî, serokê Meclîsa Yekîtîya Mûslimên Pakistanê, ragihand: Her cure daxistin an bazirganî bi xwina Filistînîyan qebûl nabe.
Ew got: Daxuyaniya hevduyemîn ya wezîrên derveyî Jordan, Emarata Yekbûyî Arabî, Endonêzya, Pakistan, Tirkîye, Erebistana Sûdî, Qatar û Misr heya ku bi vekirî û bi qet’iyetê nebe, nexweş e. Heya ku wan bi rûmetî û bêguman xwestinê nasîna dewleta serbixwe ya Filistînê û destnîşankirina El-Qudsa Rojhilat wek pêşxistina wê wek bajarê paytext nede, her projeyek ku dagirkeriya an xebitandina xelkê rast dikêşîne, xiyanetê ji bo ummeta Îslamê e.
Senatôr Racê Nasir jê hatî gotin:
Pakistan divê li ser rûmeta dîrokî ya xwe bimîne û bêyî ku destnîşanê dad û edaletê were dayîn, di bin presê de nebe ku bi her peymana Ibrahimî re biqe. Ev teslîmî xiyanetê bi şandeya Filistîn û yarmetiya hisiyata xelkê ye.
Serokê Meclisa Yekîtîya Mûslimên Pakistanê ji civaka navneteweyî re daxwaz kir ku lêkolînek vekirî û hesapgiranê li ser şehîd bûnê nêzîkî 70 hezar Filistînî pêk bê û kesên ku xebatê kuştinê kirin, bi dadê were şandin.
Ew zêde kir:
Niha demekê ye ji bo yekîtîya ummeta Îslamê û digel wisa, divê hebûnê rûmeta bingehîn were ragihandin. Divê neçar nebin ku daxistin, lewazî an hesabkirina siyasî ser xwina bêgune yên Filistînê serketinê bîne.
