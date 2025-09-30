"!Bersivên 8 welatên Erebî û Îslamî li ser plana Trump"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — Dîroka şevê derbasbû, piştî qebûlkirina plana xwe ya Trump li ser şerê Xezze, ragihandinek ji hêzên derveyî yên Arabistanê Sûdî, Tirkîye, Qatar, Urdon, Misr, Endonêzya, Pakistan û Emaratên Yekbûyî hate belavkirin, lê gelek xwendinên giştî ne wekî naveroka rastîn ya ev ragihandin nîşan nadin.
Pêşî her çend berê jî hatibû gotin ku rayedaranên hin welatên Rojhilatê Navîn, wekî Spanya, di dijî berdewamî şerê de û di daxwazê aştîbûnê de pêşengtir bûn ji rayedaran Arab û Îslamî, û ew welatan bi her sedemekî ne karanîna xwe ji bo qedandina vê qerîna ciwanan nekirin. Herçiqas, di analîza bûyeran û rayedaran de divê em bi awayekî rastî û adilane ragihînin.
Di vê bûyerê de jî, her çend analizên li ser ragihandina wezîrên derve yên hêşt welatên Arab û Îslamî li ser pejirandina plana Trump û qebûlkirina temamî ya wê û zêdetir girtina Hamasê xwar dibin, lê rastiyê ev e ku naveroka ragihandin wisa ne, û wekî ku dîtî ye, bi hêsanî û bi têkiliyeke taybet hatiye nivîsandin.
Çend nirxandin li ser vê mijarê:
Yekem: Ragihandina nava teksî ne wisa nîşan nadê ku ev welatan rastî plana Trump qebûl dikin. Le ew herî pêşîn, îkrar dikin ku ev welatan hewlên wê ji bo qedandina şerê Xezze û baweriya wan bo afirandina rêyek bo aştiyê pîroz dikin. Duyemîn jî, ew bi ragihandina Trump li ser daxuyaniya plana xwe razî bûn, lê ev cuda ye ji qebûlkirina xwe plana. Di vê beşê de jî gotin ku plana ku qedandina şerê Xezze, nûvekirina wê, qedexe kirina koçberiya Filistînîyan, pêşveçûna pergala aştiya dadger û dijberiya tevlîbûna Rojava yê Paşîn a navbera şerê, tê de ye. Li vir ti gotinek jî li ser endamên din ên plana Trump li ser bişkok kirina hêzên Hamasê, avakirinê şûneyek navneteweyî û nîşandanê hêzên erebî û derveyî di Xezze de nehatibû çêkirin.
Duyem: Wezîrên derve yên hêşt welatan di beşa din a ragihandinê de diyar kirin ku amade ne bo “têkiliyeke pozîtîf û çêker” bi Amerîkayê û alîkarên girîng bo gihîştina peymana tevgerî û îcaza lêkirina wî. Li vir jî ev welatan pêdivîtiya gihîştina peymanê bi rêya têkiliyeke pozîtîf û çêker bi hemû alîkaran digel nişan dikin. Du gotar û nirxandinên girîng jî di vê beşê de hene: yekem, ev plan divê bi hemû alîkaran re tê gotûbêj û bê serbestî nebe, û duyemîn ev ku bi beşdariyê hemû alîkaran peymanê were gihîştin, ku nîşan dide têkiliyeke gîrîng bi Hamasê jî tê hesibandin.
Sêyem: Beşa dawî ya ragihandinê jî nirxandinên girîng heye. Di vê beşê de ev welatan ser komkujiya xwe bo hevkarî bi Amerîkayê bo qedandina şerê Xezze bi rêya peymana tevgerî tê danîn. Derbarê taybetmendiyên vê peymanê jî diyar kirin ku ew divê erdhejên jêrîn bibe: şandina alîkarîya mirovahiyê bê sinor û bi qasî, ne koçberiya Filistînîyan, azadiya girêdanên neperestî, afirandina mekanîzma ewlekarî bo ewlekarîya hemû alîkaran, tevgera temamî ya Îsraîl ji Xezze, nûvekirina Xezze, rêxistina pêvajoya aştiya tevgerî li ser bingeha çarenûsa dewletên dû, yekbûna temamî ya Xezze û Rojava yê Paşîn di dewleta Filistînê de bi bingeha mafên navneteweyî.
Wek ku tê dîtin, di vê beşê jî ragihandinê de ti gotinek jî li ser endamên neçar û şermezar ên plana Trump ku ji hêla alîkaran Filistînî ve dijmin in nehatibû xistin.
Bi tevahî dikarin bêjin ku ragihandina wezîrên derve yên hêşt welatan Arabî û Îslamî di ser endam û nirxandinên ku zêdetir bi daxwazên alîkaran Filistînî û Hamasê re têkildar in, diyar dike. Lê ku ev li piştî derve jî wisa ye an na, tiştekî din e.
Lê ji naveroka ragihandinê tê derketin:
- Yekem, welatên ku navnîş kirin dixwazin nebe ku bi Trump re şer bibin an wê qehwetê winda bikin.
- Duyem, ev welatan ne dixwazin mesûliyetê şikesta plana Trump li ser xwe bigrin.
Ev ragihandin nîşana rayedariya hevpar û civakî ya vê hêşt welatan e û ne wateya ku her welat bi temamî wisa bibê. Di nav wan de welatên wek Emarat û Arabistan Sûdî bi temamî nemaze li ser endamên din ên plana Trump yên li ser bişkok kirina hêzên Hamasê û wek hevokên din hêvîdar in, lê welatên din wek Tirkîye, Qatar, Endonêzya û Pakistan ku têkiliyên baş bi Hamasê hene, wisa ne.
Berhemê yekem a vê ragihandinê ya Arabî-Îslamî, bi herî zêde bêtirsî û tirsa wan ji bersiva Trump re, ji alîkaran Filistînî û Hamasê ne ji bo alîkariyê xwedî karê mezin ne. Lê her wiha ev ku ti gotinek jî li ser şertên bişkok kirina hêzên Hamasê an nîşandanê hêzên derveyî û din nehatibû behsa kirin, ne ango tenê ew kêmkirina hêzdarî ya wan ji bo wan nehatibû zêdekirin.
Wek ku hin çavkaniyên dîrokî dibêjin, Trump heta serokên vê hêşt welatan jî têkildar kir û nirxandinên wan ne kir û hewl da ku wan ber çavkaniyek rastîn binivîse.
Ji bo wê yekê, ev welatan jî tenê li ser bingeha pêwîstîyên xwe ragihandin da zanîn.
Nivîskar: Sabir Gol Anbari (bi veguheztina kanalê Telegramê wê)
