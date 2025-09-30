Iraq êdî destûrê nade ku qada hewayî li dijî Îranê were bikaranîn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêveberê ewlehiyê neteweyî ya Iraq di civînê de bi serokê agahdariyê yên hêzên çakdar ên Îranê re qewet da ku Bexdad her rêwş û şopên pêwîst digire bo astengkirina her têkoşîna havayî li ser Iraq ji hêla rejîma zayûnîst ve.
Îro, Qasim Êreci, rêveberê ewlehiyê neteweyî ya Iraq, li Bexdad mêvanî Majid Mirahmedi, serokê agahdariyê yên hêzên çakdar ên Komara Îslamî ya Îran û şandeya wan bû.
Di raporekî nivîsî yê rêveberiyê ewlehiyê neteweyî ya Iraq de hatîye ragihandin ku di vê civînê de her du aliyan li ser temaşeyên ewlehiyê herêma xwe, şer û pirsgirêkan axaftin û jî pêwîstiyên ku hemûyan bi şewq têne temaşe kirin.
Hêvî û cihêz kirinên ewlehiyê, dreamendin ku tevahiya peymanên ewlehiyê di navbera her du welatan de were cîkirin, jî hatîye qeyd kirin.
Êrreci di civînê de belav kir: Rewşa Komara Iraq zelal û yekbûyî ye û îzin nayê danîn ku erdê Iraq were bikar anîn wek cihê ku ji bo desthilatdariya li dijî welatên din têne bikar anîn, bi taybetî ji bo Komara Îslamî ya Îran.
Wê jî zêde kir: Iraq fermî li dijî Îsraîl li Komîteya Ewlehiyê ya Neteweyî têne qeyd kirin, ji ber ku havayê Iraq di heman demê de hatî ye ku ji hêla Îranê ve hate şer kirin.
Di dawiyê de jî carekî din got ku hukûmeta Iraq bi serokatîya fermandariya giştî ya hêzên çakdar her şop û rêwşên pêwîst digire bo astengkirina her têkoşîn û desthilatdariya ku dîsa dibe.
Your Comment