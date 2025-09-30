Êrîşa çekdarî li ser Mizgefta Îmam Cefer Sadiq (s.x) li bajarê Homsê yê Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — Çavkaniyên herêmî li parêzgeha Homsê, Sûriyê, ragihandine ku li 25ê Îlonê (25ê September) koma hevpar û berçavdarên silahdar ser mizgefta İmam Cafer Sâdîq (S.X) li navçeya En-Nuzhe, ku gelekî xelkê wê aliyê Alawiyan in, îşkence dan.
Ew kesan piştî derketinê ji mizgeftê, muazinê mizgeftê şikest û wî di heman demê de hatî tehdit kirin ku ew ji jiyana xwe dizewice.
Li gorî raporta Çavkaniyên Mafên Mirovan li Sûriyê, sedema vê têkoşînê gotina "Heyya alâ hayr al-‘amal" di ezanê de bû, ku beşek ji rîtuyên mezheba Caferî ye. Hêzên têkoşer jî pêşî muazinê hişyarî da ku vê gotinê tekrîr nekir.
Rojê paşê, serokê polîsa navçeya Bab es-Seba‘ li Homsê, hêzên ewlehiyê bo parastina namazvanan di nimêja Înê de şandin, lê got ku di demên din de ewlehiyê mizgeftê çêtir nayê piştrast kirin.
Dîrokên şikandina ewlehiyê:
Ev yek carekî yekem nîne ku ev cûre teqînan derdikevin. Çar meh berê jî muazinê berê yê mizgeftê bi şiddet û tîrî bû û lê tê qebûl nekir û derbasî terîlmayî bû. Hêman demê, imama mizgeftê jî hatî tehdit kirin ku heke ev gotin dubare bike, bi şilêke silahî tê hildan.
Piştî vê bûyerekê, Encûmena Îslamî ya Alawiyan li Homsê xebatên dînî di mizgefta de heta destnîşaneke din rawestandin û nîşan da ku li ser ewlehiyê namazvan û rêveberên mizgeftê pêwîstîyê piştrastkirinê heye.
Zêde agahî: Mizgefta İmam Cafer Sâdîq (S.X) di sala 1963an de bi hêvî û alîkarîya xelkê xêrxwaz a navçeya En-Nuzhe li Homsê hate ava kirin û heta niha her dem xizmetên namaz û rîtuyên dînî li wir têne pêkanîn. Vê rojê ew yekem car e ku xizmeta mizgeftê bê destûrê winda dibe.
