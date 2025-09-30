Tirkiye û Amerîka çekên zêdetir dişînin Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Çavkaniyên herêmî yên Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ragihandin ku rêya Heleb-Reqa li herêma Dêre Hafrî ya rojhilatê Helebê ji bo roja sêyemîn a li pey hev hatiye girtin.
Di rojên dawî de, ji ber ku hêzên Tirkiyeyê û Hizbullah li eniya Dêre Hafîr guleyan dibarînin, çavkaniyan ragihandin ku artêşa Tirkiyeyê biryar daye ku yekîneyên leşkerî yên dewlemend bi tank û topan bişînin herêmê.
Di heman demê de, çavkaniyên mafên mirovan ên Sûriyeyê gotin ku koalîsyona bi pêşengiya Amerîkayê karwanek ji 25 kamyonan pêk tê ku çekên giran û lojîstîk hildigirin ji Herêma Kurdistanê ber bi Sûriyeyê ve şandiye baregeha Qesrekê ya li Hewrî Hesekê, armanca operasyonê xurtkirina baregeha koalîsyonê li bakur-rojhilatê Sûriyeyê ye.
