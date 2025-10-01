Îmam El-Eskerî (S.X) çawa Şîe amade kir ji bo xefîna Îmamê?; Mexanîzmaya "Sîstema Nûneriyê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Îro 8ê Rebîul-axir, roja JiDayikbûna Mûbareka ya Îmam Hesenê Eskerî (s.x) ye. Jiyan û sîreta Îmam Hesenê Eskerî (S.X) di dîroka Şiîtiyê de, mînakeke bêhempa ya perizgariya îlahî, siyaseta hişk û birêvebirina civakî ye di şert û mercên herî zehmet de. Ew di serdema xelîfeyên Ebasî de, ku represyon û sînorkirin li ser Ehli Beyt (e) digihîje jor, bi hişmendî û bênderiyê, ne tenê ji hêla îmametê û jiyana kurê wan bi qîmet Îmam Mehdî (e) parast, her wiha bi çêkirina torêra têkiliyê ya bi hev ve û şirovekirina hînkirinên exlaqî û bawerî, rêya rêberiya Şiîyan ronî hîşt. Vekolîna vê serdemê, wekî din jî diyar dike ka çawa biratiya olî, bawerî û pabendbûna prensîpên mirovî û îlahî, dikare li hember mezinên herî mezin, bibe sedema parastin û belavkirina mezheba Ehl-ul Beytê (s.x)
Li ser vê bingehê, ji bo lêkolîna sîreta vê îmamê mezin, me bi Hocat-ul-Îslam Hesenlo re hevpeyvîn kir, ku encama wê li jêr tê pêşkêşkirina guhdaran:
Bi lênerîna şert û mercên siyasî û ewlekarî yên serdema Ebasî, Îmam Hesenê Eskerî (S.X) çawa karî ji welîdet û jiyana Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) biparêze û pêşmêrgiya serdema xefînê çêke?
Îmam Hesenê Eskerî (S.X), yanzdehem pêşewayê Şiîyan, di 10ê Rebi'ul-axir a sala 232ê hicrî (bi qasî sala 846ê zayînî) li bajarê Medînê çav bi dinyayê vekir. Ew tenê zarokê Îmam Hedî (s.x), yanzdehem îmamê Şiîyan, û Hecî Hedîse (s.x) bûn. Serdema zarokatiyê û ciwanî ya Îmam Hesenê Eskerî (S.X) li Medînê derbas bû, lê ji ber pestên zêde yên hikûmeta Ebasî li ser bavê wan, ew jî wek bavê xwe, di destpêka ciwaniyê de mecbûr man ku Medînê bihelînin û ber bi bajarê Samerayê ve hereket bikin.
Bajarê Samera di wê demê de (serdema hukumdariya Mu'tasimê Ebasî) xwedî girîngiyeke taybet bû. Mu'tasim, xelîfeyê Ebasî, di sala 221ê hicrî de fermana nûjenkirin û berfirehkirina vê bajarê da û wê kir paytexta hukumeta navendî. Samera ji ber cihê stratejîk û mewcûdiyeta berfireh a leşkerî, wek leşkargehek mezin dihat birêvebirin. Tê gotin ku di destpêka damezrandina Samerayê de, bi qasî 90 hezar hêzên leşkerî li wê derê hebûn. Ev bajar di serdema Mutevekkilê Ebasî de jî berfireh bû û girîngiya xwe ya leşkerî û siyasî parast.
Hukumeta Ebasî çi şert û mercan ji bo Ehli Beyt çêkir?
Sirgûnkirina bi zorê ya Îmam Hedî û Îmam Hesenê Eskerî (S.X) ber bi Samirayê ve, beşek ji siyasetên represyonê yên xelîfeyên Ebasî bû ji bo kontrolkirin û sînorkirina bandora Ehl-ul Beytê (s.x) û pêgirên wan. Ev bajar, ku jê re "Asker" (bi wateya "leşkargeh") jî tê gotin, ji ber mewcûdiyeta leşkerên pir, atmosfereke ewlekarî û bin çavdêriya zehmet hebû. Îmam Hesenê Eskerî (S.X) tevahiya jiyana xwe ya bi bereket li vê bajarê, bin çavdêriya rasterast a memûrên hikumetê derbas kir. Ev çavdêrî bi qasî bû ku hetta mewcûdiyeta rojane ya wan li bajarê, bi taybetî di rojên Duşem û Pêncşemê de, ji aliyê memûran ve dihat tomar kirin da ku ewle bibe ku ew ji Samerayê dernekevin. Her weha, beşek kurt ji jiyana wan di zîndanê de derbas bû, ku nîşan dide pestên siyasî û ewlekarî yên li ser wan çiqas zor bûn.
Temena Îmam Hesenê Eskerî (S.X) bi tevahî tenê 28 sal bû. Ew di 26 saliya xwe de (sala 254ê hicrî) piştî şehîdbona bavê wan, Îmam Hedî (s.x), bûn îmam û vê erkê giran hildan. Serdema îmametiya wan, her çend kurt be, hessastirîn û diyarkerîn qonax di dîroka Şiîtiyê de piştê serdema îmamên berê bû. Dema îmametiya wan, bi lênerîna temena destpêka îmametê (22 salî), tenê şeş sal (ji 22 salî heta 28 salî) dom kir û ev kurtirîn serdema îmametê di nav îmamên İsna Eşerî (s.x) de tê dîtin.
Salek piştî gihîştina dereceya îmametê, ango sala 255ê hicrî, Xwedê bi xweşî kurêk bi qîmet dayê wan, ku ew berya mirovahiyê, Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê)ye. Wîladeta Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê)di şert û mercên herî hessas û veşartî de pêk hat.
Îmam Hesenê Eskerî (S.X) îmamê dawîn bûn ku bi awayekî aşkere û di nav gel de jiyan û mewcûdiyeta wan ji bo Şiîyan dîtbar bû. Lê bi nêzîkbûna serdema xefîna îmamê dazdehem, pestên hikumetê li ser wan û malbata wan zêde bû. Çîroken pir ji Pêxember (S.X.A) û îmamên berê hatine vegotin, ku ji xefîna îmamê dazdehem agahdar dikirin. Li ser vê bingehê, hukumeta Ebasî bi hemû hêza xwe hewl da ku ji welîdetê wan, an jî eger welîdet çêbibe, ji mafê jiyanê û nasandina wan bi civakê re bike asteng. Ji ber vê sedemê, Îmam Hesenê Eskerî (S.X) bi herî hişyarî, baldarî û hişkî, ji Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) parastin.
Kên di wê serdemê de bi îmam re têkildar bûn?
Tenê kesên herî taybet, pêbawer û hevalên nêzîk ên wan, wek Ehmed bin İshaqê Eş'arî û Osman bin Sa'îdê Omêrî, serkeftin ku Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê)bibînin û ji mewcûdiyeta wan ewle bibin. Ev tedbîr ji bo parastina jiyana îmamê dazdehem û çêkirina pêşmêrgên serdema xefînê hatin meşandin.
Çawa şert û mercên siyasî û olî yên serdema Ebasî û derketina mezhebên cuda yên îslamî, pêwîstiya çêkirina şêweyên nû yên têkiliyê ji aliyê Îmam Hesenê Eskerî (S.X) ve diyar kir?***
Xelîfetiya Ebasî di vê serdemê de, bi gelek pirsgirêkên navxweyî û derve re rû bi rû bû. Qelsiya hêza navendî, derketina xanedanên nîv-serbixwe li herêmen cuda (wek Tahirî, Saffarî, Samanî) û her weha hêzbûna mezhebên siyasî û olî yên cuda, ji taybetmendiyên vê serdemê bûn. Hukumeta Ebasî ji bo parastina xwe, represyona her dijberiyê, bi taybetî hêzên ku dikaribûna meşrûtiyeta wê pirs bike, zor dida. Ehl-ul-Beyt (s.x) û pêgirên wan her dem ji hedefên sereke yên represyonê dihatin hesibandin.
Bi pestên hukumetê re, civaka Şiî li herêmen cuda yên cîhana îslamê di belavbûn û rêkxistinbûnê de bû. Navendên Şiîyan li herêmen wek Ahwaz, Nîşabûr, Sîstan, Qum, Rey, Sebzewar û Hemedan ava bûbûn. Ev belavbûna erdnîgarî û firehiya civakê, hewcedariya birêvebirina rast, torêra bi hev ve û têkiliyên xurt dikir da ku hînkirinên Ehl-ul-Beyt (s.x) were parastin û ragihandin û Şiîyan di rêça hedefên îmametê de were rêber kirin.
Di vê serdemê de, me derketin û çalakiyên mezhebên cuda yên îslamî dibînin, ku di nav wan de mezhebên ji Şiîtiyê veqetiyayî jî hebûn. Ji nav van mezheban re dikare were gotin Weqifî (ku îmamet piştî Îmam Kazim (e) rawestand), İsmaîlî (ku îmamet di nijada İsmaîl bin Ceferê Sadîq (e) de didomand) û Zeydî (ku pêgirên Zeyd bin Elî (s.x) bûn). Her weha, mezhebên din wek Xevarîc jî hê li hin herêman hebûn. Di van şertan de, rêberî û yekitiya civaka Şiî ya İsna Eşerî, ku bawerî bi îmametê yanzdeh îmam û li bendê derketina îmamê dazdehem bûn, hewcedariya hewldan û hişmendiyeke taybet dikir.
Ji ber siyasetên dijminane yên hukumeta Ebasî, têkiliya rasterast û aşkere ya Îmam Hesenê Eskerî (S.X) bi Şiîyan re bi sînorkeriyên zehmet rû bi rû bû. Xelîfeyên Ebasî, bi taybetî Mutevekkil û kurên wî, bi zehmetî li çalakiyên îmamên pak digeriyan. Îmamên Şiî bin çavdêriya zehmet a memûrên hukumetê dijiyan û ji her çûn û hatina bi gel re hatibûn man. Heta ziyaretvan û Şiîyên ku ji bajarên dûr dihatin Samerayê, ji tirsa represyon û lêpirsînê, wêrekî dîtina aşkere bi îmam re tune bûn. Ev rewş, pêwîstiya girtina şêweyên nû yên têkiliyê ji bo îmam diyar dikir.
Di van şert û mercên zehmet de, Îmam Hesenê Eskerî (S.X) bi dûrbînî û hişkî, torêra têkiliya xwe bi rêya "sîstema wekaletê" rêxistin da. Ev sîstem, li ser bikaranîna kesên pêbawer û pêwîst (wekîl) bû, ku li herêmen cuda dijiyan û erkê gihandina peyaman, berhevkirina pereyên şer'î, bersivdana pirsên fîqihî û bawerî yên Şiîyan û her weha nasandina kesên guncan wek hevalên taybet yên îmam hildidan. Îmam bi rêya van wekîlan, peyamên xwe yên hişk û hînkirinên xwe dişand herêmen dûr û karanên Şiîyan bi herî baldarî û hişyarî dişopand. Ev sîstema wekaletê, bingehê sereke yê têkiliya Şiîyan bi îmam re di serdema xefîna suxrê de jî ava kir.
Li ser bingehê gotinên Îmam Hesenê Eskerî (S.X), çi taybetmendiyek kesekê dikin Şiîyek rastîn yê Emerulmuminîn (e) û ev taybetmendî çi rolek di yekîtî û serbilindiya civaka îslamî de dilîzin?
Îmam Hesenê Eskerî (S.X), di nava dema kurt a îmametiya xwe de, bi hemû sînorkeriyan, bi vegotina hedîs û çîroken bi qîmet, xwe li hînkirin û perwerdehiya Şiîyan kir. Hînkirinên wan, ku bi gelemperî bi şêweyê şîretên exlaqî û mane
