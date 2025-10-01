Kal û pîr, Berkatên Civînên Malbatêna

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li ser rûmeta salmendan û cihê wan di civakên dîn û Mezheban de
Salmendan wek xezîneyên tecrube û hîkmetê di çandên cuda de cihê taybetî hene. Lê şêwaz û tarzê xulamkirinê û rûmetdanê wan di nav gelên cûda û olên cûda de cuda ne.
Di Islamê de, rûmeta salmendan ne tenê heyama êxlaqî ye, lê her weha yekî ji mesûliyetan şer'î ye. Di Qur'anê de bi gelek ayetên cuda, girîngiya rûmet û xizmeta dayik û bavên pîr hatî nîşandan; mînakî, li Sûreya Isra ayet 23 tê gotin:
وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا
ku wateya wê ye "Ji dayik û bavên xwe başî bikî."
Peyxamberê mezin (s.x.a) jî gotiye:
لَیسَ مِنّا مَن لَم یَرحَم صَغیرَنا وَ یُوَقِّر کَبیرَنا
wateyê ew kes e ku na ji bo zarokan me hêzdar be û na ji bo salmendan me rûmetdar be ne ji me ne.
Di civaka Islamî de, salmendan ne tenê wek kesên pêdivî yên xizmetê dihêlan lê her weha wek serkeftiyên zanîn û hîkmetê tê hesibandin. Malbatan derbarê xizmeta wan mesûliyeta girîngî hene û vê karê xizmetê wek devera şer'î û êxlaqî tê wîstin. Hîn jî salmendan di qerarên malbatî û civakî de armancê şûreha ne û ramanên wan bi bal tê girtin.
Di çandê Rojavayê jî mînakên din hene ku di wexta westrîyan de gişt malbatan ber xwediyê nexwazinîyê û pelîyan cihê wan di nav sanayî û dewletên parastinê dikin, lê ev dikare nîşaneyek ji kêmkirina rolê malbat be. Herçiqas ev ciwan pîşkêşiyên medîkoyê pêşkêş dikin, lê gelek caran zexm û pîr têkeve çiyayên hêteqî di nav xelkê de nehatîye şûnîn û tevahiya hêz û dilê malbat re têk çûye.
Di endamê civakî de, salmendan di rewşên westrî wek kesên bêkar û biharçîn tê dîtin, ne wek çavkanî zanîn û tecrûbeyê. Lê di sala dawiyê jî hewl hatin ku mafê wan baştir bibe û rewşa jiyanê wan baştir bike, lê bela xebata wan gelek caran bi serkeftin nedaye û pêkhatina afirandina rûmet û hurmeta wan tê hesibandin.
Li Islam û çandê kurdî û îranî, salmendan wek bereketên civînên malbatî tê hesibandin û hêjayîşana wan ji bo veguhastina çandên netewî, dînî û şûnasi ya nûcan di nav malbatan de qîmetî ye. Ew bi bernamekirinê û fedaîtiya xwe di navbûna hevpeyvînên malbatî de piştgirî dikin û dikarin ji baştirîn rewşên aşti û bozanînên navxwe re rola navdar bîn.Em divê rûmet û xizmeta wan bikin, wan bi dilşadî û şukarî ya Xwedê li ser vê ne'mat bigirin.
