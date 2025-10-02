Polise Ûzbêkistan siyasetmedar û bazirganê şîe yê Efxanistan girt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî nûçeyên hatine, polîsên Ûzbêkistanê "Xolam Ebobas Îbrahîmzade"yê siyasetmedar û yek ji bazirganên navdar ên şîe yê Efxanistanê girtiye.
Xizmên Îbrahîmzade ji medyayan re gotine ku ev bazirgan di çarşemê (2ê Xirîdanê) bê sedem ji aliyê polîsên Ûzbêkistanê ve hatiye girtin û hê jî li bin girtinê ye.
Derbarê vê girtinê de gelek rapor hatin weşandin, hinên jî gotine ku ew ji ber dek û dolabên hevrikên wî yên bazirganî yên efganî hatiye girtin.
Malbata wî nexweşîna dil û şekir ên wî dişînin û digotin ku di dezgeha girtinê de lênêrîna pêwîst pê nayê kirin.
Li gorî nûçeyên medyayên Efxanistanê, polîsên Ûzbêkistanê Îbrahîmzade diparêzin û nedine saziyên dadî.
Malbat gotiye 350 hezar dolar berpirsiyarî ji bo serbestberdana wî hatin dayîn lê piştî hefteyekê hê jî nehatiye berdan.
Îbrahîmzade zarokê sala 1349ê ya gundê "Dalan" ê li herêma Belxê ye. Du caran endamê meclisa nûneran bûye.
Di hilbijartinên parlementoyê de ji herêma Belxê piraniya dengan girtiye. Şiî û gelê herêmê ji xizmetên wî yên avakirina nexweşxane, zanko û dibistanan sûd werdigirin.
---------------------------
Dawiya Peyam/
Polîsên Ûzbêkistanê, "Xolam Ebas Îbrahîmzade" yê ku siyasetmedar û yek ji bazirganên navdar ên şîe yê Efxanistanê ye, di tarîxa 2ê meha Xirîdanê de girtiye û zêdetir ji heftheyî ye ku ew li bin girtinê ye.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî nûçeyên hatine, polîsên Ûzbêkistanê "Xolam Ebobas Îbrahîmzade"yê siyasetmedar û yek ji bazirganên navdar ên şîe yê Efxanistanê girtiye.
Your Comment