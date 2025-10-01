  1. Home
Ji mizgeftên Northamptonê yên Îngilîstanê sersaxî ji bo mirina polîsekî misilman di dema wezîfeyê de

1 October 2025 - 23:40
Mirina polîsekî Misilman li bajarê Northamptonê yê Îngilîstanê dema ku li ser erkê xwe bû, civaka Misilman a herêmî ya bajêr şok kir.

Li gorî ragihandina Rojnameya Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)- ABNA- “Feyzan Necîb” ku 24 salî bû û ji endamên polîsa Mûsilman a bajarê Northhamptonê li İnglîzê bû, di dema cîranê karê xwe de bi qezayekê re dijî birîndar bû û piştî hefteyek di nexweşxaneyê de, jiyana xwe ji dest da.

Hevkarên wî bi bêhna kişsiyeta xweş û tesîrgera Feyzan, mirina wî wekî bûyerê kêfxwer û xemgîn şand. Polîsa İnglîzê ragihand ku gumanbarê qezayê hat girtin û lêkolînên zêdetir di berdewamîyê de ne.

Di heman çarçoveyê de, “Elâ Ebu Zenad”, nûnerê Meclîsa Mizgeftan a bajarê Northhampton, di peyamekê de bo serokê polîsa bajêr nivîsand:

"Bi navê Meclîsa Mizgeftan a Northhamptonê, em herî girîng teslîeta xwe re bi te re şandin, ji bo mirina hevkarê we, Feyzan Necîb. Kar û fedakariyên wî di parastina ewlehiyê civakê me de, her demê dê bihatibin bîrkirin û bi rûmet were binişandan."

Wî bi îfade kir ku endamên mescîd û meclîs di xemê vê rewşê de hevpar in, zêde kir:

"Xwedêê li wî re bixe, bi rêhmetê xwe ve girêdayî wê bike û balindeyên jorîn ên bihiştê li wî bidest xwe bide. Xwedêê jî malbate wî bi sabir, hêz û aştî bide."

Dîrokên girîng:

Meclîsa Mizgeftan a Northhampton – İnglîzê

Feyzan Necîb – Polîsa Mûsilman

Polîsa İnglîzê

Mûsilmanên İnglîzê

