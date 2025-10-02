Kiryarên Îslamofobîk(Tirsandin ji misilmanan) ên Polîsên Londonê; 9 efser ji kar hatin dûrxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Polîsên Londonê di warê Îslamofobiyê de(Tirsandin ji misilmanan) bi skandalek nû re rû bi rû mane. Belgefîlmek nû ya BBC-yê bi navê "Panorama" diyar dike ku hejmarek polîs piştgirî dane Tommy Robinson, çalakvanek tundrew ê dijî Îslamê, û daxuyaniyên dijî-Misilman û dijî-jinan dane. Her wiha ew bi karanîna hêza zêde li dijî gumanbarên di bin çavdêriyê de hatine tawanbarkirin.
Tê gotin ku bûyer di navbera Tebaxa 2024 û Çileya 2025-an de li qereqola polîsan a Charing Cross qewimîne. Piştî van raporan, Scotland Yard neh efseran sekinandiye û lêpirsînek ji hêla saziya çavdêriyê "Ofîsa Serbixwe ya Reftarê ya Polîsan (IOPC)" ve didome. Du kesên din, di nav de karmendek sivîl û efserek berê, jî bi sûcdariyên wekhev re rû bi rû ne.
Di vê mijarê de, Amanda Rowe, rêvebira Ofîsa Serbixwe ya Reftarê ya Polîsan (IOPC), ragihand ku doz pir cidî tê girtin û tîmek lêkolîneran delîl û dîmenên CCTV-yê dinirxîne. Li gorî medyaya Brîtanî, nûçegihanek veşartî yê BBC-yê wekî karmendek ketiye qereqolê û belgeyên pêwîst tomar kiriye.
Ev skandala nû dê siyake giran li ser polîsên Londonê biavêje, ku berê bi tohmetên nijadperestiya rêxistinkirî û bêbaweriya bi kêmaniyan re rû bi rû maye.
