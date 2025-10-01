Flota(Konvoyên ) Berxwedanê ya Cîhanî Dikeve Herêma Xeterê; Siyonîst Amadekariya Dizîtiyê Dikin

Li gorî raporta ajansa Mehr, ragihnêrê kanala El Cezîre ragihand ku hêzên deryayî yên rejîma Sihyonîst dakîkayên berî xwe gihandine nêzîkî keştiya "Sirîs" a konvoyê "Sumud".
Van hêzên dagirker çend car li dora keştiyê gerriyan.
Berdevka konvoyê " Semûd " ragihand ku heta niha tu hêzek Sihyonîst êrîş ne kiriye van keştiyan, lê rejîma Sihyonîst parazît avîte kamereyên hin keştiyên konvoyê "Sumud" û niştecihên van keştiyan serketine van parazîtan jê bikin.
Yasmin Ecar, yek ji rêkxerên konvoyê " Semûd ", diyar kir ku eger rejîma Sihyonîst êrîş bike ser vê konvoyê li avên navneteweyî, ev rejîm tûşî tawakek şerî ya nû dibe.
Wî got: "Keştiyeke şer ya Îsraîlê di tarîtiyê de û bê ku çirayên xwe veke, hewl da ku asteng bike li rêça keştiyên konvoyê ' Semûd '."
Ragihnêrê kanala El Cezîre jî ji nêzîkbûna keştiyeke şer ya mezin bi rêya konvoyê "Semûd" ragihandibû.
Hereketa pêla duyem a keştiyên alîgirê Filîstînê ji benderê Îtalya
Ragihnêrê kanala El Cezîre ragihand ku pêla duyem a keştiyên alîkariyên mirovî xwe digihîninê keştiya mezin a "Ez-Zimîr" û 10 keştiyên din jî di nêzîkê de ê ji benderê Portoyê yê Îtalya ber bi peravên Xezzê ve biçin.
Berê hatibû ragihandin ku keştiya "Ez-Zimîr" di çêlekekê de bi êrîşa dronê li nêzîkî peravên Malta di meha borî de zirar dîtibû û agir jî pê ketibû. Ev keştî ji duhê ve hereketa xwe ji benderê Otrantoyê dest pê kiriye.
Dirêjahiya vê keştiyê 68 metre ye û piştê çêkirina çêkirinên pêwîst di navbera piştgiriyên çalakvanên hezê Filîstînê de hereketa xwe dest pê kiriye.
Di halê niha de, keştiyên eleqedar bi konvoyê "Semûd" li nêzîkî Qezaya Xezzê û herêma xeternak, ku berê rejîma Sihyonîst êrîşî keştiyên din kiriye, dijîn.
Hêzên deryayî yên Îsraîlê ji dîtina manewraya keştiyên "Semûd" şaşî man
Wael Nawar, yek ji endamên komîteya hevkarî ya konvoyê "Sumud" ragihand ku keştiyên rejîma Sihyonîst xwe gihandine nêzîkî keştiya "Alma" ya ku pêşengê vê konvoyê ye û alavên têkiliyê yên wê xera kirin.
Wî zêde kir: "Keştiyên Sihyonîst ji dîtina bêbalîya keştiyên konvoyê 'Sumud' ji wan û hereketê ber bi Xezzê ve şaşî man."
Nawar diyar kir: "Ev keştiyên têkoz dît ku konvoyê 'Sumud' çawa dîsa xwe li dora keştiya 'Sirius' bi rêk xist. Piştî wê bûyera Sihyonîst ber bi keştiya 'Sirius' ve çûn û wê dorpêç kirin, lê dîsa dît ku keştiyên din bêbalî vê rewşê ber bi Qezaya Gazê ve diçin û dîsa şaşî man. Her gav ku dixwastin têkevin nav konvoyê 'Semûd' ji her aliyek ve, keştî bi şareza yeke têk diçûn û berdewam dikirin. Di wêneyê de ew dinêrîn ku ka eger yek keştî raweste, keştiyên din jê rawestin? Divê bêjim ku heta 47 keştî jî rawestin, keştiya 48ê dê berdewamî bi rêya xwe bike."
Amadehiya leşkerên Sihyonîst ji bo rêwîtiya deryayî ya nû
Kanala 'Kan' a bi zimanê îbranî ragihand ku keştiyên konvoyê "Sumud" gihaştine 145 mîlên deryayî ji Qezaya Xezzê.
Di vê raportê de hatiye gotin ku keştiyên leşkerî yên Îtalya, Spanya û Tirkiyê ji vê herêmê vekişiyane.
Kanala 'Kan' ragihand ku hêzên deryayî yên rejîma Sihyonîst xwe ji bo êrîşkirina ser konvoyê "Sumud" amade dikin. Ev êrîş, bi lênerîna konvoyê " Semûd " li avên navneteweyî, wek rêwîtiya deryayî tê dîtin.
**4 saet berê**
**Konvoyê Sumud: Êrîşa Îsraîlê li ser keştiyên me tawaka şer tê dîtin**
Koordînatorê konvoyê cîhanî yê " Semûd " di hevpeyvînekê bi televîzyona erebî de tekîd kir: "Çend saet berê keştiyên leşkerî yên nenas bêyî vekirina çirayên xwe konvoya me dorpêç kirin."
**5 saet berê**
**Konvoyê Semûd: Divê hikûmetên cîhanê piştgirî bidin keştiyên ber bi Xezzê ve**
Rêkxerên konvoyê " Semûd " ragihandin: "Em li ser mafê xwe yên hereketa azad û gihandina alîkariyên mirovî li gor qanûnên navneteweyî disekinin. Em ji hikûmetên Tirkiyeyê, Îtalyayê, Spanyayê û hemû hikûmetên cîhanê dixwazin piştgiriya xwe ya devkî bi pratîkê pêk bînin."
**5 saet berê**
**Xerabûna bi qest ya sîstemên têkiliyê yên Semûd; amadebûna niştecihan**
Ragihnêrê kanala El Cezîre ragihand ku têkiliya bi niştecihên keştiya "Elma" ya konvoyê " Semûd " qut bûye.
Li gor vê raportê, niştecihên keştiyên konvoyê " Semûd " di halê amadebûnê de ne çimkî raport hatîye ku keştiyeke Îsraîlî nêzîkî keştiya "Elma" bûye, ku pêşengê konvoyê "Sumud" tê dîtin. Leşkerên Sihyonîst sîstemên têkiliyê yên keştiyên konvoyê xera kirine.
Berdevka konvoyê "Semûd" diyar kir ku eger leşkerên Sihyonîst êrîşî yek ji keştiyên vê konvoyê bikin, keştiyên din ê berdewamî bi rêya xwe bikin.
Your Comment