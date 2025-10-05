hilweşîna hegemonyaya Amerîkayê li Iraq û Herêma Kurdistanê; Xurtkirina cîranan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA Lêkolîna Stratforê got, "Waşîngton dê tenê bi hebûneke teknîkî ya sînorkirî li Iraqê bimîne, di heman demê de Enqere û Tehran dê bi amûrên aborî û amûrên siyasî di pêşeroja Bexdayê de roleke nû bilîzin." Li gorî Stratforê, aramiya Iraqê di gera nû de dê kêmtir ji aliyê Dewletên Yekbûyî ve bandor bibe û bêtir di hevkarî û rûbirûbûna di navbera du cîranên bihêz, Îran û Tirkiyeyê de be. Lêkolînê got ku dawiya hevpeymaniya dijî-DAIŞê û destpêkirina hevkariyeke stratejîk di navbera Bexda û Washingtonê de dê şiklê siyaseta derve li Iraqê biguherîne. Li gorî raporê, vekişîna gav bi gav a leşkerên Amerîkî ji Eyn el-Esed û Serkeftinê dê di hefteyên pêş de bi dawî bibe û hin ji van hêzan dê ji bo baregeha leşkerî ya li Hewlêrê werin veguheztin. Li gorî peymanek ku di Îlona 2024an de di navbera rêveberiya Biden û Bexdayê de hatiye îmzekirin, hevpeymaniya navneteweyî ya li dijî DAIŞê dê heta Îlona 2025an were hilweşandin û hevkariya ewlehiyê ya di navbera her du welatan de dê di çarçoveya hevkariyeke stratejîk de pêş bikeve. Di heman demê de, hejmareke piçûk ji leşkerên Amerîkî dê bimînin da ku piştgiriya teknîkî bidin hêzên ewlehiyê yên Iraqê. Stratfor got, "Di rewşa windabûna Waşingtonê de, Tirkiye dê hewl bide hebûna xwe ya aborî li Herêma Kurdistanê ber bi Bexdayê ve berfireh bike, û Îran jî dê bi rêya partî û komên xwe yên siyasî pozîsyona xwe li Iraqê xurt bike." Bi vî awayî, aramiya pêşerojê ya Iraqê dê ji berê bêtir ji pêşbaziya hêzên herêmî bandor bibe.
