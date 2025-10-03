"Koça Hz. Mesûme (s.x) berdewamiya tekoşîna Îmam Riza (s.x) a avakera şaristaniyê bû."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li ser dîroka mirina Hz. Fatime Mesûme (silav lêbin), me li gel Hecetulîslam Reza Xulamî, Cîgirê Bingehê Hidayetê minaqeşe kir.
Hocet-ul-îslam Xolamî, bi şirovekirina aliyên taybetî yên şexsîyet, zanistî û berxwedana vê xanimê bilindrûyî û bi istinadkirina çavkaniyên dîrokî û rivayetî yên bihagiran, cîhê Hz. Mesûme (s.x) di navbera Îmamzadeyan de, rola wê di piştgirîkirina Welayet û Îmametê de, û bandorên mayînde yên koça wê û definkirina wê li bajarê Qumê şirove kir ku hûrgîyên wê dê li jêr were pêşkêşkirina xwendevanan.
Cîgirê Bingehê Hidayetê di minaqeşeyê de li gel rojnamevanê Mehr, li ser mirina Hz. Fatime Mesûme (s.x) aşkera kir:
"Hz. Fatime Mesûme (s.x) di sala 173ê hicrî de li Medîneye ji dayik bûne. Keça biqîmetê Îmam Mûsa Kazim (s.x) û xanima mezin a malbeta Îsmet û Taharet, yek ji wan şexsiyetên bilind in ku ji ber cîhê bilind ê xwe, di nav Îmamzadeyan de bi taybetî hêja hatine dîtin. Di nav Îmamzadeyan de, tenê sê mezintirîn hene ku nameya ziyareta wan ji aliyê Îmamê bêbext ve hatine weşandin: Hz. Mesûme (s.x), Hz. Şaçerax (s.x) û Hz. Ebdul'ezîm Hesenî (s.x). Weşandina vê nameya ziyaretê, nîşanekî mezinahî û cîhê wê yê maneWî ye."
Wî zêde kir:
"Navê 'Mesûme' ji aliyê Îmam Riza (s.x), birayê wê yê mezin, ve hatîye dayîn. Ev nav nîşanekî paqijî, safî û cîhê bilind ê maneWî yê vê xanimê ye. Şêx Ebbas Qumî jî di berhemên xwe de li vê yekê derece kiriye û wê wek nîşaneyeke cîhê bêhempa yê wê di nav xanimên Ehlê Beytê de dîtiye."
Hocet-ul-îslam Xolamî di berdewamê de aşkera kir:
"Nav û bîra Hz. Fatime Mesûme (s.x) wek alaşika îffet, bawerî û welayetê, her gav bûye înspîrasyona jin û keçên misilman û ziyareta textgaha wê ya li bajarê Qumê, navenda evîn û dilsoziya Şiayan li seranserê cîhanê ye."
Cîgirê Bingehê Hidayetê bi gotina ku Hz. Fatime Mesûme (s.x) di malbateke zanist û zanyarî de mezin bûne û perwerdehiya wan di vê hawîrdê de pêk hatîye, got:
"Gelek çavkaniyên Şiî yên bihagiran diyar kirine ku ew ji revokanên hedîsên Ehlê Beytê (a.s.) bûne. Wek mînak, hedîşa şerîf a 'Silsileta Zêheb' di zincîra revokan de navê wê heye û hin versiyon hedîşa wê ji Hz. Mesûme (s.x) re veguhastine."
Wî berdewam kir:
"Li gor vegotineke ku Şêx Ebbas Qumî di pirtûka xwe ya 'Munteheyul Emal' de û herwiha ya ku di pirtûka 'Uyûnun Exbarîr Riza' ya Şêx Sedûq de hatiye tomarkirin, Hz. Fatime Mesûme (s.x) bûye revokera hedîşan ji bavê xwe Îmam Mûsa Kazim (s.x) û birayê xwe Îmam Riza (s.x)."
Hocet-ul-îslam Xolamî bi gotina ku ew di serdemê xwe de bûne pena û sitareya Şiayan û bingehê bersivdana pirsên zanistî û baweriyê yên gel bûne, aşkera kir:
"Her çax pirsên fîqih û kelamî jî hatin pêşiya wan û bersivên zanistî yên dûrûdirêst hatin wergirtin; ev yek nîşanekî asta bilind a zanîna wan û îctîhada wan di zanistên cuda de ye."
Wî bi gotina ku Hz. Fatime Mesûme (s.x) di serdema Xelîfeyên Ebasiyan de û di kêşeya siyasî û civakî ya wê serdemê de jiyane, got
"Koça wan ji Medîne ber bi Îranê ve, tevgereke tenê malbatî nebû, belkî seyerek mektebî û bawerî bû ji bo piştgirîkirina cîhê Îmamet û Welayetê. Ev seyer ji bo alîkariya Îmam Elî bin Mûsa Riza (a.s.) pêk hat û tebîeta wê berxwedêr li hember herikîna xelîfetiya Ebasiyan bû."
Cîgirê Bingehê Hidayetê aşkera kir:
"Di vê koçê de, Hz. Fatime Mesûme (s.a.) ji Mervê ber bi Îranê ve hereket kirine û di dawiyê de li bajarê Qumê koça xwe ya dawî kirine. Definkirina wan li Qumê bereketên pir anî; ev bajar pi wê bû bingehê zanistî û navenda Tesişê. Îro jî Qum hê jî sitare û penageha mekteba Ehlê Beytê (a.s.) û cihê derketina mercîyetê ya Şiayan e."
Wî diyar kir:
"Li gor rivayetên dîrokî, dema ku hay ji berê Îmam Riza (a.s.) bi zorê biçe seyerek ber bi Îranê ve û ihtimala şehîdetê wê derket, komeke Elawîyan û Ehlê Beytê (a.s.) ji bo dîtin û alîkariya wî ve hereket kirin. Hz. Fatime Mesûme (s.a.) yek ji wan rûyên herî girîng ên vê karvanan bûn; hem ji ber nêzîkîya xwe ya bi Îmam Riza (a.s.) re, hem ji ber cîhê maneWî û rûmetê bilind, û hem jî ji ber vê koça bandordar ku di dîrokê de mayînde ma."
Cîgirê Bingehê Hidayetê bi gotina ku hebûn û definkirina wan li bajarê Qumê bû sedema sabîtbûna vê bajarê wek bingehê Tesişê û herikîna zanistî, mercîyet û îctîhad di wê de hatin damezrandin, got:
"Rola Hz. Fatime Mesûme (s.x) di vê rê de, dirêjahî û berdewamî ya tevgera çandafiroş a Îmam Riza (s.x) bû û ew bi vê seyerê û bandorên wê yên di dîrokê de, bûne alîkar û piştevanê wî di xurtkirina cîhê Îmametê û hêzdana bingehên çandî û olî yên civakê de."
Hocet-ul-îslam Xolamî bi gotina ku gelek rivayet, cîhê maneWî û zanistî yê Hz. Fatime Mesûme (s.a.) bi aşkêrî nîşan didin, got:
"Di hedîşekê de ji Îmam Riza (a.s.) hatîye gotin: 'Kê Hz. Mesûme (s.x) li Qumê ziyaret bike, wekî wî ye ku min ziyaret kiriye.' Herwiha rivayeteke din jî ji wî dide nîşan ku: 'Ziyaretkirina Hz. Fatime Mesûme (s.a.) bibe sedema pêwîstbûna bihiştê ji ziyaretvan re.'"
Wî zêde kir:
"Di xewnekê maneWî de ku ji merhum Ayetullah Seyid Şihabeddin Meresî Necefî re hatiye veguhastin, ew di hewldana dîtina cîhê definkirina Hz. Zehra (s.x) de bûn. Di cîhana mukaşefê de ji wan re hatîye gotin: 'Ziyareta Hz. Mesûme (s.a.) bibe.' Ev pêşniyar û mukaşefê bû sedema ku Ayetullah Meresî Necefî ziyareta wan bi edebên temam û pabendiyên taybet pêk bînin û xemjêriya taybet ji vê xanimê re hebin."
Hocet-ul-îslam Xolamî di dawiyê de diyar kir:**
"Ev cîhê bilind, nîşanekî peywendiya maneWî ya Hz. Fatime Mesûme (s.x) bi çanda ziyaretê, zanîn û welayetê ye. Hebûna wan li Îranê û bajarê pîroz ê Qumê, bi bereketa hebûna wan, bû berdewamkerê tevgera çandafiroş a Îmam Riza (s.x); tevgereke ku bingehên wê li ser riya afirandina çandafiroşiya mezin a îslamî hatin avêtin û xurtkirina wê ji aliyê vê xanima mezin ve, dê bibe pêşangeha zuhûra mehdî."
