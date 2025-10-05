?Bersiva pirseke dîrokî: Çend keçên Pêxember (s.x.a) hebûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gor pirsê ku hatiye pêşkêşkirin û ku du pirs di nav de ne, em jî bersivê di du mijarên hatine pêşkêşkirin de vedikin:
Ji ber ku pirsdêr birêz keçeke ji bo Pêxemberê Îslam(s.x.a) wekî tiştekî selmî qebûl kiriye; lewra pêşî em vê mijarê radikin, paşê jî mijara rêbaza Quranê di xitabatan de, ango bikaranîna peyva pirhejmarî û mebesta ferdî, vedikin. Li gor vê, di mijara pêşî de divêt bêt gotin:
Li gor raporên dîrokî û rîwayetên ku ji Îmaman(silav liwanbin) hatine, Pêxember(s.x.a) çar keçên bi navên Zeyneb, Roqeyê , Ummu Gulsum û Fatime(S) hebûn; lewra ew ku bê selm girtin ku Pêxember(s.x.a) ji bilî Fatimeyê(S) keçeke din tune bû, tiştekî rast nayê dîtin, [1] her çend hin kesên paşve jî hewl dane ku sê keçên din yên Pêxember wekî qîzên hijdewtî yên wî nas bikin.
Di vê heman rêzê de, Alame Cefer Murteda Emilî di pirtûka xwe ya bi navê "Es-Sehîh min es-Sîre" de li vê mijarê rawestiye û pirtûkeke bixwe jî bi navê "Benat-un Nebî Em Rebaîbu" nivîsiye. Ew di vê pirtûkê de encamê dide ku Roqeyêya ku Osman pê re zewicî, keça Pêxember(s.x.a) ne bûye. Û heke em bi baldarîyekê zêdetir li ser rîwayetên dîrokî hukim bikin, divê - bi texmîna qebûlkirina keçên pirjimar ji bo Pêxember ji Xedîce(silav liwanbin) - em pejirînin ku ew di temenê zaroktiyê de mirine û bi kesî re ne zewicîne û heke em dibînin ku Osman bi keçeke bi navê Reqîye û piştra jî bi Ummu Gulsum re zewicî, ew heke bi keçên Pêxember(s.x.a) re navên wekhev hebin jî, keçên Pêxember(s.x.a) ne bûne. [2]
Dibe ku wekheviya navan di navbera her du jinan yên Osman û keçên Pêxember(s.x.a) yên ku pirraniya wan pişta danasînê hatine dinyayê û di temenê zaroktiyê de mirine, hin kes xera bûne, an jî bûye sedema ku kes dibêjin ew her du keç (her du jinên Osman) heman Roqeyê û Ummu Gulsum ên keçên Pêxember(s.x.a) ne. Her wesa dibe ku ji ber ku her du jinên Osman qîzên hijdewtî yên Pêxember(s.x.a) bûne, bûye sedema xurtkirina vê gumanê; ji ber ku wekî ku di nav ereban de navdar e, ew qîzên hijdewtî yên her kesî wekî keçên wî dihesibînin. [3]
Lê mijara rêbaza Quranê di xitabatan de, ango bikaranîna peyva pirhejmarî û mebesta ferdî, em di du astan de vedikin: ravekirina rêbaza Quranê di xitabatan de, û lêkolîna mijarê ji aliyê rîwayetî ve.
A) Rêbaza Quranê di xitabatan de:
Kesên ku li Quranê binêrin, dibînin ku di gelek rewşan de peyva pirhejmarî ji bo ferdî tê bikaranîn, an ji bo mezin kirina wî an jî ji bo mezin kirina hevberê wî. Û delîlên Quranî yên li ser wê pir in û rîwayetên ku sedema nazîl bûna van ayetan diyar dikin jî li ser wê insist dikin. Ji van ayetan ev in in:
"Me Quranê hinart. û bêguman me parêzvanê wî ye." [4]
"Û heke me dixwest, me ji bo her mirovî rêberiya pêwîst dida (bi zorê)." [5]
"Me erdê û hemû kesên li ser wê dimînin, diwarisîn." [6]
Şêx Tûsî di vê barê de dibêje: Ev têgehên wisa di rewşên ku kes xwedî meqamê mezin û rêzê bilind be de ne. [7]
Ayetên din ên ku sedema nazîl bûna wê di derbarê kesên taybet de ne, lê bi şêweya pirhejmarî hatine; wekî:
"Ewên ku malên êtîman bi zilm û zordarî dixwin, bi rastî agir dixwin." [8]
Miqatil dibêje ku ev aye li ser şanê Mersed bin Zeyd El-Getfanî hatiye nazîl kirin. [9]
"Xwedê we qedexe nake ji qencîkirin û dadmendiya li hember wan kesên ku di rêya dîn de bi we re şer nekirine û we ji mal û welatê we dernexistine." [10]
Muhedisên Ehlu'-ul Sunetê gotine ku ev aye li ser şanê Esma keça Ebû Bekir hatiye nazîl kirin, ev dema ku diya wê Qetîle keça Ebdul'ezîz di dema ku henek bû bi dîyaran hat ser wê, Esma got: Ez dîyarê qebûl nakim û tu nekeve mala min ta ku ez ji Pêxemberê Xwedê(ê) destûr bigirim. Ji Hz. pirsî û ayeta têkildar hatiye nazîl kirin. [11]
"Kesên nezan gotin: Çima Xwedê bi me re naxwaze!? An çima ji bo me aye an nîşanek nayê?" [12]
Ev aye li ser şanê Rafê' bin Herîmle hatiye nazîl kirin, Mihemed bin Îshaq ji Ibn Abbas rawiye ku got: Rafê' ji Pêxember(ê) re pêşkêş kir ey Mihemed tu wusa dibêjî ku tu Pêxemberê Xwedê yî, wê hingê ji Xwedê re bêje ku bi me re biaxive da ku em bipehînin û Xwedê van aytên xwe yên pîroz nazîl kir. [13]
"Ewên ku pirtûka Xwedê dixwînin û nimêjê dikin." [14]
Gotine ku li ser şanê Huseyn bin Haris bin Ebdulmuttelib hatiye nazîl kirin. [15]
"Ewên ku piştî zordariyê di rêya Xwedê de koçber bûn, em di vê dinyayê de cih (û meqamek) baş didin wan." [16]
Ev aye li ser şanê Ebû Cendel bin Sehîl hatiye nazîl kirin. [17]
"Ev ew kes in ku (hinek) mirov ji wan re gotin: 'Mirov (leşkerên dijmin) ji bo (êrîş birna ser) we kom bûne'." [18]
Kesê ku bi şêweya pirhejmarî bi "nas" hatiye gotin, Nu'eym bin Mes'ûd Eşce'î ye. [19]
"Ji te dipirsin çi bidin xêrê?" [20]
Li ser şanê Emr bin Cemûh hatiye nazîl kirin. [21]
"û komeke din, ji gunehên xwe pejirandin." [22]
Li ser şanê Ebû Lebabe Ensarî hatiye nazîl kirin. [23]
"Ew dibêjin: Heke em vegerin Medîne, ezîz xizanan derdixin." [24]
Gotina vê yekî yek kes e; ango Abdullah bin Ebî ye. [25]
"Ji wan re bêje: Werin em zarokên xwe bang bikin, hûn jî zarokên xwe; em jinên xwe bang bikin, hûn jî jinên xwe." [26]
Ji tiştên selmî nêzî her du firqeyan (Şia û Sunî) ew e ku armanca "jina me" tenê Hz. Fatime(S) ye. [27]
