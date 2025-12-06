Serokê Meclisa Elewî ya Sûriyê bi boneya salvegera rûxandina rêjîma Esed, greva giştî ragihand

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Serokê Meclisa Bilind a Elewiyên Îslamî li Sûriyê û Muhacirîn Şêx Xezal Xezal îro di merasima ku ji bo yekemîn salvegera rûxandina rejîma Beşar Esed li Sûriyê hatibû plankirin, lidarxistina greveke giştî ragihand.
Li gor rapora rojnama “El-Exbar” a Lubnanî, Xezal di daxuyaniyeke vîdyoyî de got: Bi navê azadiyê dixwazin me zorê bidin şahî û şahiyê; Bi guheztina hukumeteke zalim bi hukumeteke gelek zalimtir... dest bi girtin, kuştin, serjêkirin, revandin û şewitandinê kirin û niha jî nanê me tehdîd dikin... û dixwazin me bi zorê li ser xwîn, êş û janên me bi zorê beşdarî şahiyan bibin... û devê me bigrin.
Serokê Meclisa Elewiyan ragihand ku ji 8 heta 12 vê mehê dê li hemû qadên jiyanê û 5 rojan li malên xwe bimînin greva giştî û tevahî pêk were. Çalakiyek li dijî xurtkirina zulmeke nû ya ku tundtir, tundtir, dûrxistin û hovtir e.
Navbirî ji zarokên eşîra Elewî li Sûriyê jî got: Em ê bi bersiveke komî, aştiyane û zelal li hember êrişên wan bisekinin. Bersiveke ku destên wan girêdide û hêza me ya bêdawî tîne bîra wan.
Xezal di meha borî de jî daxwaza xwepêşandanan kir ji bo şermezarkirina rewşa bêewlehiyê, komkirin û kontrolkirina çekan û sizakirina tawankarên ku beşên cuda yên gelê Sûriyê kirine armanc piştî rûxandina rêjîma Esed.
Rêveberiya Xweser pîrozbahî qedexe kir
Di derbarê mijarê de Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi boneya yekemîn salvegera desthilatdariya Beşar Esed, lidarxistina her civîn û çalakiyên komî û civakî qedexe kir.
Desteya navxweyî ya Rêveberiya Xweser di daxuyaniyekê de îro, pîrozbahiyê li gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê û gelê Sûriyê kir bi helkefta salekê ji rûxana rêjîma Esed û ragihand: ji ber rewşa niha ya ewlehiyê û zêdebûna çalakiyên şaneyên DAIŞê yên ku hewl didin aloziyê çêkin û ziyanê bigihînin tevna civakî, her kombûn û çalakiyên komî û komî yên li bakurê Sûriyê li ser heft rojên prohîd û heşt rojan e. ya vê mehê.
Her wiha li gorî vê daxuyaniyê, gulebarankirin û bikaranîna fîşekên hewayî jî qedexe ye û li gorî yasayan dê bi binpêkeran re rûbirû bibe.
