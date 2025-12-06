  1. Home
Serokê Meclisa Elewî ya Sûriyê bi boneya salvegera rûxandina rêjîma Esed, greva giştî ragihand

6 December 2025 - 23:33
Serokê Meclisa Elewî ya Sûriyê bi boneya salvegera rûxandina rêjîma Esed, greva giştî ragihand

Bi helkefta yekemîn salvegera rûxandina rêjîma Esed, Şêx Xezal Xezal ragihand ku civaka Elewî ya Sûriyê dê 5 rojan dest bi greva giştî bike.

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Serokê Meclisa Bilind a Elewiyên Îslamî li Sûriyê û Muhacirîn Şêx Xezal Xezal îro di merasima ku ji bo yekemîn salvegera rûxandina rejîma Beşar Esed li Sûriyê hatibû plankirin, lidarxistina greveke giştî ragihand.

Li gor rapora rojnama “El-Exbar” a Lubnanî, Xezal di daxuyaniyeke vîdyoyî de got: Bi navê azadiyê dixwazin me zorê bidin şahî û şahiyê; Bi guheztina hukumeteke zalim bi hukumeteke gelek zalimtir... dest bi girtin, kuştin, serjêkirin, revandin û şewitandinê kirin û niha jî nanê me tehdîd dikin... û dixwazin me bi zorê li ser xwîn, êş û janên me bi zorê beşdarî şahiyan bibin... û devê me bigrin.

Serokê Meclisa Elewiyan ragihand ku ji 8 heta 12 vê mehê dê li hemû qadên jiyanê û 5 rojan li malên xwe bimînin greva giştî û tevahî pêk were. Çalakiyek li dijî xurtkirina zulmeke nû ya ku tundtir, tundtir, dûrxistin û hovtir e.

Navbirî ji zarokên eşîra Elewî li Sûriyê jî got: Em ê bi bersiveke komî, aştiyane û zelal li hember êrişên wan bisekinin. Bersiveke ku destên wan girêdide û hêza me ya bêdawî tîne bîra wan.

Xezal di meha borî de jî daxwaza xwepêşandanan kir ji bo şermezarkirina rewşa bêewlehiyê, komkirin û kontrolkirina çekan û sizakirina tawankarên ku beşên cuda yên gelê Sûriyê kirine armanc piştî rûxandina rêjîma Esed.

Rêveberiya Xweser pîrozbahî qedexe kir

Di derbarê mijarê de Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi boneya yekemîn salvegera desthilatdariya Beşar Esed, lidarxistina her civîn û çalakiyên komî û civakî qedexe kir.

Desteya navxweyî ya Rêveberiya Xweser di daxuyaniyekê de îro, pîrozbahiyê li gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê û gelê Sûriyê kir bi helkefta salekê ji rûxana rêjîma Esed û ragihand: ji ber rewşa niha ya ewlehiyê û zêdebûna çalakiyên şaneyên DAIŞê yên ku hewl didin aloziyê çêkin û ziyanê bigihînin tevna civakî, her kombûn û çalakiyên komî û komî yên li bakurê Sûriyê li ser heft rojên prohîd û heşt rojan e. ya vê mehê.

Her wiha li gorî vê daxuyaniyê, gulebarankirin û bikaranîna fîşekên hewayî jî qedexe ye û li gorî yasayan dê bi binpêkeran re rûbirû bibe.

