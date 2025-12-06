Vîdyo Kapasîteya(Şîyana) çardeh Îmamen Masom (S.X) di wergirtina navên Xwedê(Îlahî) de

6 December 2025 - 23:56
News ID: 1758451
Source: https://fa.abna24.com/news
Ajansa Ehl-ul Beytê (S) Abna: "Navên Xwedê yên Mezin" ji 73 navan pêk tê û ji wan navan 72 nav xwedî şiyana derketina di warê hebûna mirovan de ne. Li ser vê yekê îsa (s.x) şiyana wergirtina du navan ji vê berhevokê hebû û li ser van her duyan gelek keramet pêk anî, ji wan vejîna miriyan, saxkirina korên ji dayikbûnê, dermankirina kotî û kêzikê û zivirîna teyrê axê bû çivîkekî rastîn. Ji aliyê din ve, çardeh Îmamen Masom (S.X) ji ber kapasîteya (Şîyana) xwe ya hebûnê ya mezin, xwedî şiyana têgihîştin û eşkerekirina her 72 navan in; Kapasîteya(Şîyana) ku, li gorî vê nêrînê, di nav pêxemberên din (S) de mînakek wê tune ye.
Your Comment