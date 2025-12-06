Lîlgarê Lubnanî di hevpeyvînekê de ligel Abna: Hevdîtina aborî ya Lubnanê bi Îsraîlê re derew e / Siyonîst hewl didin bibêjin ku lihevkirinek çêbûye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (AS) - Abna - Rejîma Siyonîst piştî danasîna kesayetiyek sivîl di heyeta Lubnanê ya çavdêriya agirbestê de, vê rewşê wek nîşana destpêkirina peywendiyên aborî di navbera her du aliyan de nîşan dide.
Fadî Bûdiyê di hevpeyvînekê de ligel ajansa nûçeyan a Abna, vê îdiayê weke operasyoneke medyayî dinirxîne û tekez dike ku erkê şanda Libnanî pir sînordar û teknîkî ye: mijûlbûna bi dosyayên berdest, rewşa girtiyan, agirbest û diyarkirina sînorên deryayî.
Li gorî wî, Îsraîl bi xirabkirina hebûna sivîlekî, hewl dide wê nêrînê çêbike ku Lubnan li hember fişaran nerm bûye û ji bo lihevkirinê gav avêtiye.
Îsraîl projeyek berfireh û bêbawer e
Fadî Bûdiyê, Îsraîl wek rejîmeke berfireh dibîne, ku pabendî peymanan nabe û dixwaze herêmê kontrol bike - ji çavkaniyên enerjiyê yên Deryaya Navîn bigire heta rêyên veguhestinê û deriyên bazirganî.
Ew di wê baweriyê de ye ku Îsraîl dixwaze civaka navdewletî, raya giştî ya Lubnanê û heta beşek ji Îsraîliyan bi anîna "rastiyeke nû" razî bike ku fişara leşkerî encam daye û Lubnan ber bi lihevkirinê ve diçe.
Bi dîtina wî, tevahiya vegotina "rûniştina aborî" çêkirinek e û tenê amûrek e ji bo ferzkirina wêneyek serfiraz li hundur û derveyî Îsraîl.
berxwedan; Xeta sor a normalîzekirin û şopandina tevgerên hikûmetê
Vî pisporî tekez kir: tekane astenga rasteqîne li ber asayîbûnê berxwedan e; Hêzeke ku xwe dispêre berdêlên giran ên mirovî û rola xwe ya dîrokî di parastina Lubnanê de, ji derveyî çarçoveya danûstandinên nerasterast ti pêngavekê qebûl nake.
Berxwedan tevgerên hikûmet, navbeynkar û nûneran dişopîne û her kiryareke ku bêhna normalbûnê jî jê tê, pûç û bêwate dibîne.
Bûdiyê her wiha got, Îsraîl van hevdîtinan weke destkeftek ji bo rûniştvanan û hevalbendên xwe yên ereb nîşan dide, lê rastiya li ser erdê ji bo wî zelal e: heta ku gefên Israîlê berdewam bin, berxwedan helwesta xwe naguhere û rê nade ti proseyeke lihevkirinê.
