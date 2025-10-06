%80ê avahiyên Xezeyê wêran bûne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Ajansa Alîkarî û Kar a Neteweyên Yekbûyî ji bo Penaberên Filistînî (UNRWA) ragihand ku ji destpêka şer di 7ê Cotmeha 2023an de (15ê Meha 1402) zêdetirî 370 karmendên vê ajansa navneteweyî li Şerîda Xezzeyê hatine kuştin.
Di heman demê de, Tora El Cezîreyê, bi îşaret bi ofîsa agahdariyê ya hikûmetê li Şerîda Xezzeyê, ragihand ku rêjeya wêraniya ku ji ber êrîşa rejîma Siyonîst li ser Şerîda Xezzeyê çêbûye gihîştiye ji sedî 90.
Li gorî vê raporê, ji sedî 80 zêdetir herêma Şerîda Xezzeyê di bin dagirkeriya rasterast a rejîma Siyonîst de ye, û ev dagirkirin bi êrîşên leşkerî, şewitandin û koçberiya bi zorê re pêk hatiye.
Her wiha rejîma dagirker zêdetirî 200,000 ton teqemenî li ser deverên cûda yên Xezzeyê avêtiye.
Ofîsa Ragihandinê ya Dewletê li Şerîda Xezzeyê her wiha tekez kir: Ji destpêka qirkirinê li vê herêmê ve, hejmara şehîdên qeydkirî gihîştiye 76,639 kesan û zêdetirî 9,500 kes winda ne.
Her wiha, 38 nexweşxane li Şerîda Xezzeyê bi tevahî wêran bûne an jî bêkar mane, û ji sedî 95ê dibistanên herêmê ji ber bombebaranê zirar dîtine.
