"Baqayî: Sê welatên Ewropayî ji mekanîzmaya 'Snap-back' a di Berjamê da sûîstîmal kirin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di derbarê xebatên dîplomatîk de:
"Wezareta Derve ya Îranê di dawiya civîna Giştî ya NY'yê de di nav xebatek pir giran de bû."
"Tişta herî giring a niha domandina qirkirina gelê Filîstînê ye, her çend gotinên aşîtî û tawankan li ser Xezzê jî hene."
* "Nêzîkî 80 hezar mirov li Xezzê hatin kuştin an jî windabûn. Tevahî Xezzê bêax bûye."
Di derbarê nêzîkatiya sê welatên Ewropî de:
"Nêzîkatiya sê welatên Ewropî li ser pirsgirêka nukleerî bêpirsiyar û hilweşîner bû."
"Welat bi pratîkê ji mekanîzmaya 'Snapback' a di Peymana Bercamê de sûîstîmal kirin."
"Her sê mercên ku wan danîn bêmantîq bûn."
Di derbarê raporta AJANSê de:**
"Em rejîma cîhûtiyan û DYA'yê wekî berpirsiyar ên êrişan li ser avahiyên nukleerî dibînin."
"Lê rapora AJANSê derfet da ku sê welatên Ewropî û DYA sûîstîmal bikin."
"Hêvîdar in ku AJANSê êrişên rejîma cîhûtiyan û DYA'yê red bike."
Di derbarê biryara sê welatên Ewropî de:
"Em bawer nakin ku biryarek di Encûmena Ewlehiyê de hatibe girtin. Tişta ku qewimî kirina sê welatên Ewropî bû ji bo vegerandina biryaran."
"Kirina wan ji aliyê zanistî ve xelet û alozî çêkiriye."
"Em hêvî dikin ku hemû welat ji şopandina vê biryarê para werin."
Di derbarê hewildanên aşîtîyê de:
"Niha em bernameyek ji bo muzakereyê bi Ewropayê re nînin."
"Em li ser bandor û encamên kirina sê welatên Ewropî û DYA'yê disekinin."
Di derbarê girtiyan de:
"Girtina çalakvanên keştiyên aşîtîyê wekî kirina terorîstî û tawana şerî tê dîtin."
"Girtina Mehdiye Esfendiyarî li Fransayê neqanûnî ye."
"Di derbarê serbestberdana du hemşeran yên Fransayê de biryar li hêla rayedar tê girtin."
Di derbarê Sûriyê de:
"Pêşeroja Sûriyê divê ji aliyê gelê wî welatî ve, bê destwerdana derve, were xêzkirin."
Di derbarê lîsansên werzîşê de:
"Em hêvî dikin ku DYA destwerdana siyasî li ser werzîşê neke."
"Pirsgirêka vîzayê ji aliyê rayedarên têkildar bi rêya FÎFA'yê ve tê çareserkirin."
Daxuyaniyên Girîng:
"Em bawer nakin ku biryara Encûmena Ewlehiyê ya di derbarê vegerandina sancsiyonan de qanûnî ye."
"Em nikarin bisekinin ku di Encûmena Ewlehiyê de biryarek hatibe girtin."
"Em niha bernameyek ji bo muzakereyê bi Ewropayê re nînin."
"Tişta ku pêwîst e, dewlet ji şopandina vê biryara sê welatan para werin."
Kurtahî:
Ev daxuyaniyên Wezareta Derve ya Îranê di derbarê tundiyên li Gazzê, pirsgirêka nukleerî, biryara sê welatên Ewropî ya vegerandina sancsiyonan, û têkiliyên xwe yên bi Ewropayê û DYA'yê re de ne. Wezaret nêzîkatiya sê welatên Ewropî wekî "bêpirsiyar û hilweşîner" dibîne û ji hemû dewletan dixwaze ku ji şopandina biryara wan para werin. Wezaret di heman demê de rapora AJANSê rexne dike û dibêje ku ev raport derfet da ku sê welatên Ewropî û DYA bêyî ku êrişên rejîma cîhûtiyan li ser avahiyên nukleerî red bikin, sûîstîmal bikin. Wezaret di heman demê de diyar dike ku niha bernameyek ji bo muzakereyê bi Ewropayê re nînin.
Your Comment