"Meşîyê Beşaretê ya Serketinê, Roja Înê di hemû welatê de dê were lidarxistin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) -ABNA-Konseya Kordînasyona Propagandaya Îslamî daxuyaniyek weşand û ragihand: Meşa "Beşart Nasr" ji bo piştgiriya miletê Filistînî yê berxwedêr û qehreman dê di 18ê Cotmeha 14:04an de, piştî nimêja siyasî ya înê, bi beşdarbûna îbadetkaran li seranserê welêt were lidarxistin.
Teksta daxuyaniya vexwendinê wiha ye:
Di duyemîn salvegera operasyona stratejîk a Bahoza El-Eqsayê de û piştî du salan berxwedana bênavber û berdewamiya dîrokî, Xezzeya qehreman bûye sembola wijdanê hişyar ê mirovahiyê, û dengê "Beşart Nasr" di nav xirbeyên wê yên dorpêçkirî de deng vedide. Tiştê ku em îro li vê axê dibînin, vekirina serpêhatiyeke nû ye di çîroka serkeftina neteweyekê de ku bi xwîna zêdetirî 60,000 şehîdan hevkêşeyên hêzê li herêm û cîhanê guherand, û hegemonya Siyonîzma cîhanî, ku bi propagandaya medyayê û piştgiriya NATOyê hatibû damezrandin, hilweşiya, hêza xwe ya qaşo di warên leşkerî, îstîxbarat û ewlehiyê de xist ber pirsê, û makîneya şer a rejîma dagirker a Qudsê û piştgirên wê yên Rojavayî, piştî du salan kuştin û wêrankirinê, li beramberî îradeya pola ya berxwedanê hatiye zemînkirin.
Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê, bi qebûlkirina bi şert a plana agirbestê ji pozîsyona desthilatdariyê, ketiye qonaxeke nû ya têkoşînê. Qonaxek ku tê de qad û dîplomasî bi hev ve girêdayî ne û berxwedana jîr tevlîheviyek bêhempa ya hêza hişk û nerm nîşan daye. Ev pêşketin xalek werçerxê ye di stratejiya berxwedanê de û nîşanek gihîştina wê ya siyasî û qadî ye. Lêbelê, ezmûnên dîrokî nîşan didin ku xapandin û binpêkirina soza rejîma Siyonîst her gav veşartî ye. Ji ber vê yekê, civaka navneteweyî mecbûr e ku gavên bi bandor bavêje da ku jenosîdê li Xezeyê rawestîne, berpirsiyariyên xwe yên yasayî û exlaqî bicîh bîne, mafê gelê Filistînî yê diyarkirina çarenûsê misoger bike, gihandina alîkariyên mirovî hêsan bike û ji nû ve avakirina Xezeyê dest pê bike. Darizandina sûcdar û sûcdarên sûcên şer, jenosîd û sûcên li dijî mirovahiyê li Xezeyê gaveke pêwîst e ji bo bidawîkirina bêcezatiya dehsalan a rejîma Siyonîst.
Konseya Kordînasyona Propagandaya Îslamî, dema ku rêzê li berxwedana miletê qehreman ê Xezeyê digire, tevahiya raya giştî ya bawermend û agahdar a Îrana Îslamî li hemî parêzgehan vedixwîne ku piştî nimêja olî-siyasî ya roja Înê, 18ê Cotmehê, 14:04, beşdarî meşa "Beşart Nasr" a li seranserê welêt bibin.
................
Dawiya peyamê/
Etîket
Xeze
Meş
Şîroveya we
Şûraya Kordînasyona Ragihandina Îslamî bi belavkirina daxuyaniyekê ragihand: Meşîyê “Beşareta Serketinê” ji bo piştgirîya gelê berxwedêr û qehreman a Filistînê, di roja Înê 18ê Cotmehê 1404an de, piştî nimêja civakî-siyasî ya Roja Înê, bi beşdariya xwe nimêjxwanan, di hemû welatê de dê were lidarxistin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) -ABNA-Konseya Kordînasyona Propagandaya Îslamî daxuyaniyek weşand û ragihand: Meşa "Beşart Nasr" ji bo piştgiriya miletê Filistînî yê berxwedêr û qehreman dê di 18ê Cotmeha 14:04an de, piştî nimêja siyasî ya înê, bi beşdarbûna îbadetkaran li seranserê welêt were lidarxistin.
Your Comment