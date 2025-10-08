11 hêzên ewlehiyê yên Pakistanî li ser sînorê Afxanistanê hatin kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- 11 endamên artêşa Pakistanî di êrîşeke çekdarî de li nêzîkî sînorê Afxanistanê jiyana xwe ji dest dan.
Di nav miriyan de 9 leşker û 2 efser hene ku di kemînekê de ji aliyê çekdaran ve hatine hedefgirtin.
Bûyer li herêmeke çiyayî û zehmetgihîştî qewimî ku bi salan e aloziyên ewlehiyê zêde dibin.
Ev deverên sînor wekî stargehek ji bo komên çekdar têne zanîn; nemaze komên wekî Talîbana Pakistanî û rêxistinên din ên çekdar ên ku li her du aliyên sînor kar dikin.
Sînorê di navbera Pakistan û Afxanistanê de bi qasî 2,600 kîlometre dirêj e û wekî "Xeta Durand" tê zanîn; xêzek ku hikûmeta Afganistanê demek dirêj e wekî sînorek fermî nas nekiriye.
Di dehsalan de, ev herêm bûye rêyek bêkontrol ji bo şervan, çek û kelûpelan û wekî yek ji xalên ewlehiyê yên herî xeternak li Başûrê Asyayê tê hesibandin.
