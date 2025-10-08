Kîjan welatên cîhanê herî zêde ji Îsraîlê nefret dikin?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Encamên anketên dawî li welatên cuda yên cîhanê nîşan didin ku nefret li dijî rejîma Siyonîst bi girîngî zêde dibe.
Encamên anketên ku li çend welatên cîhanê hatine kirin nîşan didin ku welatiyên Tirkiye, Endonezya, Japonya, Holanda û Spanyayê di serê welatên ku herî zêde nefret li dijî rejîma Siyonîst nîşan didin de ne. Ev di demekê de ye ku hikûmetên van welatan hîn ti tedbîrên bi bandor ji bo têkoşîna li dijî sûcên rejîma Siyonîst negirtine.
Ma wiha domand: Encamên van hilbijartinan nîşan didin ku li Tirkiyeyê %93, li Endonezyayê %80, li Japonyayê %79, li Holandayê %78 û li Spanyayê %75 bi tundî ji rejîma Siyonîst nefret dikin.
Ji bilî jenosîda heyî ya li Xezzeyê, êrîşa hovane ya rejîma Siyonîst li ser filoya Semudê nefreta cîhanî ya li dijî vê rejîmê hîn zêdetir kiriye.
