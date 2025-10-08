Îstixbarata Iraqê 10 terorîst girtin, di nav wan de 2 jin hene

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ajansa Îstîxbarata Leşkerî ya Iraqê îro ragihand ku di gelek operasyonên ewlehiyê de li herêmên cuda yên welêt 10 endamên terorîst, di nav de du jin, girtine.
Di daxuyaniyekê de ku ji hêla ajansê ve ji bo ajansa medyayî ya Baxdad El-Yewm hatiye dayîn, hatiye gotin: "Piştî operasyonên taybet û li ser bingeha agahdariyên rast û kemînên hesabkirî, Daîreya Îstîxbarat û Ewlehiyê ya Lîwaya 16emîn a Piyade, bi hevkariya ajansên din ên ewlehiyê, karîbû 10 terorîst, di nav de du jin, bigire."
Li gorî raporê, kesên hatine girtin li gorî Qanûna Dijî Terorê têne darizandin.
Ajansa Îstîxbarata Leşkerî tekez kir ku ev operasyon li gorî hewldanên berdewam ên ajansê ji bo şopandina bermahiyên komên terorîst û zuwakirina çavkaniyên wan ji bo parastina ewlehiya welatiyan hatine kirin.
Kesên hatine girtin li gorî prosedurên qanûnî radestî rayedarên peywendîdar hatine kirin da ku pêvajoyên wan ên qanûnî werin şopandin.
