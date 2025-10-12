Şemxanî: Em hîn negihîştine qonaxa girtina Tengava Hurmuzê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Şemxanî got, "Serdar Baqerî piştî ketina balafira Ukraynayê yekser bi min re têkilî danî û min serokê wê demê agahdar kir. Ji ber analîza berfireh a bûyerê, me sê roj şûnda nûçe ragihand."
Wî her wiha bersiva pirsa gelo Şehîd Reîsî hatiye kuştin wekî dijwar bi nav kir û got: "Analîzek teknîkî ya berfireh a bûyerê ti destwerdanek derveyî di bûyerê de eşkere nekir, lê dibe ku bûyer ji ya ku em fêm dikin bêtir bin.
Şemxanî got, "Me biryar da ku êrîşî Eyn Esed bikin û me êrîş kir, ev tê vê wateyê ku me xwest em bi wan re rûbirû bibin."
Wî got, "Ji ber cezayan, em li tu derê cîhanê tiştekî cidî li ser çekan nakin."
Wî got, "Bi rastî, em bi tenê ne û Rûsya bi xwe jî di şer de beşdar e."
Şemxanî got, "Ev biryar dê biryara me ya dawî be û heke bijarteyek din ji me re tune be û niha ew dem nehatiye û em negihîştine wê qonaxê, ew ê bibe."
Sekreterê berê yê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî got ku Hesen Rohanî ji destpêkê ve ji ketina balafira Ukraynayê haydar bû.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Şemxanî got, "Serdar Baqerî piştî ketina balafira Ukraynayê yekser bi min re têkilî danî û min serokê wê demê agahdar kir. Ji ber analîza berfireh a bûyerê, me sê roj şûnda nûçe ragihand."
Your Comment