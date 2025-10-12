Artêşa Pakistanê: 23 leşkerên Pakistanî û 200 çekdarên Talîbanê hatine kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x- ABNA- artêşa Pakistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku di êrîşên Talîbanê yên şeva borî (19ê Cotmehê) li ser baregehên artêşa welêt de 23 leşkerên Pakistanî şehîd bûne û 29 leşkerên din jî birîndar bûne.
Di daxuyaniya îro (Yekşem, 10ê Cotmehê) de, artêşa Pakistanê her wiha got ku 200 hêzên Talîbanê û terorîstên girêdayî wan di êrîşên hewayî û bejahî yên rast de li ser kamp, çeper û navendên perwerdehiya terorîstên Talîbanê hatine kuştin, û hejmara birîndaran pir zêdetir e.
Ev di demekê de ye ku berdevkê Talîbanê îro sibê di civîneke çapemeniyê de li ser êrîşên şeva borî ragihand ku hejmara kuştiyên artêşa Pakistanê 58 e.
Zebîhullah Mucahîd sedema êrîşa şeva borî li ser baregehên sînor ên Pakistanê wekî binpêkirina qada
hewayî û yekparçeyiya axa Afganistanê ji hêla Pakistanê ve ragihandibû.
A
Your Comment