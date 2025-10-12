Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu roja Pêncşemê li Qesra Spî planeke aştiyê ya 20 xalî eşkere kirin. Hamasê roja Pêncşemê peymaneke dawî ragihand ku hêzên Îsraîlê ji Xezzeyê vekişîne û xelkê ji roja Înê vegerandina Filistînê bo malên xwe bike.
Her çend ev guhertin wekî gaveke girîng a ber bi aştiyê ve tê dîtin jî, gelek pispor hîn jî dibêjin ku Îsraîl dikare peymanê binpê bike.
Nûçegihanê Mehrê bi Mustafa Kaya, cîgirê Partiya Bexteweriya Îslamî û endamê parlementoya Tirkiyeyê re li ser xalên ku di pêşnûmeqanûnê de hatine behs kirin û gelo mijara bêçekkirina Hamasê dê di pêşerojê de bibe pirsgirêk, hevpeyvînek kir. Ji bilî vê yekê, Hamasê diyar kiriye ku ew ê tenê çekên xwe radestî Desthilata Filistînê bike û Îsraîlek ku ti sînoran li ser xwe ferz nake, bi îhtîmaleke mezin peymanê binpê dike.
Wî li ser sedema qebûlkirina pêşniyara Trump got, "Îsraîl di krîzê de ye." Her çend wî hêvî dikir ku di bin Peymana Îbrahîm de axa xwe pêş bixe jî, ew îzole bû û heta êrîşî welatên cîran kir. Hin welatan gotine ku ger Netanyahu were welatê me, ew ê wî bigirin. Dibe ku Îsraîl xwestibe bi peymanê dem bikire.
Parlamenterê Tirk ji nûçegihanê re:Îsraîl di krîzê de ye/ îhtîmala binpêkirina peymana Xezzeyê zêde ye
Siyasetmedarê Tirk behsa pirsgirêk û nezelaliyên plana Trump kir û tekez kir ku Îsraîl di du salên borî de ji hêla siyasî û leşkerî ve têk çûye, ji ber vê yekê peymana agirbestê hat qebûlkirin.
