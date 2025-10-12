Komandeya SDG’ê Abdi: Em dê li hêzên nû yên Sûriyeyê beşdar bibin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serokê Giştî ya Hêzên Demokratîk a Sûriyê (SDG), Mazlum Abdi, ragihand ku komîteya leşkerî di çarçoveya sepandina Peymana 10ê Adarê de nêzîkî de dê berê Şamê were û dema ku integrasyona SDG’ê di hêza leşkerî ya Sûriyeyê de tê gotinê tê xebitandin.
Li gorî rapora Rudaw, di lêkolînek li ser salvegera bingehîn a SDG’ê de, Mazlum Abdi got: “Nêzîkî de komîteya leşkerî ya me ê rêwîtiyê li Şamê bike. Di vê rêwîtiyê de, me dê ser mijara integrasyona SDG’ê bi Wezareta Parastina Sûriyeyê ya li ser rêveberiya HTŞ’yê bibin gotûbêj.”
Mazlum Abdi zêde kir ku piştî rêveberiya Esad di Sûriyeyê de, pêvajek nû dest pê kir. Wî got: “Hêzek nû ya Sûriyeyê tê avakirin. Em jî wek hêza bingehîn ê wê hêzê nû de beşdar dibin.”
Di wêneyên ku li Ronahî TV weşandî bûn, Abdi belav kir ku ji ber tecrûbe û xebatên SDG’ê di dijî DAIŞê de, wî bawerîya xwe nîşan da ku SDG rolê girîng di hêza nû ya Sûriyeyê de êlqe dike û hêza leşkerî ya Sûriyeyê ê zêde dike.
Abdi zêde kir ku Yekîneyên Antî Teror (YAT), ku li ser wan kontrolê wan heye, dê her weha ne tenê di Rojava de, lê her weha di hemû Sûriyeyê de xebitînê bikin û di dijî DAIŞê de bi hêzên ewlehiyê yên li ser HTŞ’yê ve bi hev re xebitînê bikin.
Çi bû piştî Peymana 10ê Adarê?
Di Sûriyeyê de, di navbera rêveberiya HTŞ û SDG de, di 10ê Adarê de peymanek hat pejirandin ku di vê peymankirinê de integrasyona SDG’ê li destûrên dewletî yên Sûriyeyê hate pêşniyar kirin. Hêz û rêveberiya sivîl û leşkerî yên herêma Rojava li bakur-rojhilata Sûriyeyê, deriyên sinor, firoşgeha tayar û çavkaniyên energiyê ji hêla destûra dewletê ve tê de bûn. Pêşniyar bû ku komîteyên rêveberiyê bidomînin xebatên wan ji bo cihêkirina peymanê heta dawiya salê.
Komîteya Serbixwe ya Rojava bi komîteya hukûmeta Şamê yên rêveberiya HTŞ, di heman demê de, di Hezîrana salê de civînêk fermî yên yekem çêkirin û di çar mijarên sereke de hevpeyman bûn. Ew mijarên di nav de heye: afirandina komîteyên piştrastiyê ji bo şopandinê ya cihêkirina peymanê, rêxistinên parastina hevpeymaniya perwerde û fêrkirinê, rêveberiyên vekirina kesên ko koçber bûn û vebijarkirina dosyaya li ser serdana li Eşrefîye û Şêxmaksûd — ku ciwanên kurd ên li wan deran dijîn — yên di Halepê de hate dîtin.
Di 13ê Tîrmehê de, Nûnerê Taybet a Amerîkayê li Sûriyê, Barrack, Serokê Giştî ya SDG Mazlum Abdi û serokê rêveberiya HTŞ li Sûriyê, Ahmed Şara, di Şamê de civînêk sê alî hatin dan û gotûbêj kirin. Lê belê, gotûbêjan ji bo cihêkirina peymanê, ji ber cudaheyên fikirî, rabûn. Rêveberiya HTŞ jî hemû civînên bi Rojava ve, tewlî civînê ku li Parîs têkirî bû, rawestand.
Di 7ê Cotmehê de jî, komîteyên HTŞ û Rojava di Şamê de civînêk kirin û li ser pêkanîna peymana 10ê Adarê û zûkirina cihêkirina wê pêvajoyên xebatên pêşniyar kirin. Komîteya Rojava piştî civînê ragihand ku li ser rêkxistinên astengdanê (ateşkes), integrasyona hêzên leşkerî, guherîna destûrê û mijarên din gotûbêj bû.
Tags (Etîket):
-
SDG
-
Mazlum Abdi
-
Sûrîye
Your Comment