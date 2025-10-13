"Çawa nimêj emê bi serfirazîya mirovatiyê bigihîne?"

Li Gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) -ABNA- Di vîzyona yekxwedayî ya Îslamê û olên din ên yekxwedayî de, mirov hebûnek e ku ber bi bêkêmahîyê ve diçe û bi Xwedê re hevdîtinê dike (1). Xwedayê Teala hemû rêbazan daye wî da ku bi ewlehî vê rêyê bişopîne û ji rê dernekeve. Yek ji mînakên herî eşkere û ya herî temam ji van rêbazan nimêj e, ku bi awayên cûrbecûr alîkariya mirov dike.
Nimêj xuyangkirina hewcedariya afirîdê, teslîmbûn, îtaetkirina Afirîner û teslîmbûna fermana Xwedê ye, û ji ber vê sedemê ew mîna çirayek geş ji bo rêyek dirêj û xeternak alîkariya mirov dike. Armanca afirandinê, ku ew e ku afirîdan bigihîne bêkêmahîyê, ji armanca mirov di jiyanê de cuda nîne; mirov her gav li zanîn û şiyanê digere, ew jî bi tevahî û bê sînor, û ew vê zanîn û hêzê dixwaze da ku kêf, aramî û bextewariya bê sînor bi dest bixe. Eşkere ye ku cîhana sînordar ne cihê zanîn û hêzek bê sînor e. Ji aliyekî din ve, mirov Esasê Îlahî wekî hebûnek bi zanîn, hêz û jiyana mutleq nas dikin. Ji ber vê yekê, ji bo bidestxistina zanîn û şiyana mutleq, divê ew bi çavkanî û çavkaniya îlahî ve girêdayî bin û xwesteka xwe ya dawî bikin ku bi Wî ve girêdayî bibin û nêzîkî Wî bibin (2).
Girêdan di heman demê de wekheviyê jî tîne, wek mînak hevalên nêzîk an hevjînên ku di encama danûstendina berdewam de bi hev re dişibin hev. Bê guman, Xwedayê Teala mirovahiyê terk nekiriye û rêbaza bi bandor a danûstendinê şandiye da ku di rêûresmek bi navê dua ji pêxemberan re nêzîkî Wî bibe. Hêdî hêdî, her ku mirov ruhê xwe baştir dike, ew ji dua kêfê digire û cîhan di çavên wî de piçûk û bêwate dibe. Ji ber vê yekê, dua, ku îtaetkirina Xwedê ye, di heman demê de wekî rêyek ber bi bêkêmasî û nêzîkbûnê ve tê hesibandin, û ew destê mirov digire û wî ber bi cihê dawîn û xilasiyê ve dibe (3). Di encamê de, armanca mirov, ku armanca afirandin û gihîştina bêkêmasî ye, bi rêya dua tê bidestxistin.
Nimêj bîranîn heye, û bi alîkariya bîranînê, perestvan di navên baş û taybetmendiyên bilind ên Xwedê de dimeşe (4). Ev tevger danasîna nêzîkbûna îlahî ye, an jî sirra dua ye, ku perestvan bi hemî dilnizmiyê li dora textê bihuştê datîne (5). Ji bo ku mirov bigihîje armanca sereke û dawîn a afirandinê, an jî asta dawîn a bêkêmahî û nêzîkbûna îlahî, pêdivî bi zanîn û naskirina Afirîner heye, û her weha xizmet û guhdariya Wî heye; nimêj şert û mercên pêşîn ji bo gihîştina vê armanca dawîn û bilind û bingehên pêwîst ji bo hilbijartina rêya rast a bi azadî di jiyanê de peyda dike; ji ber vê yekê, ew wekî rêyek ber bi zêdekirina zanîna Xwedê ve tê hesibandin, ku bi îrade û hilbijartina mirov bi xwe tê kirin. Bê guman, awayê xwendina nimêjek wusa, ku dibe sedema zanîn û nêzîkbûna mezintir ji Xwedê re, di ola Îslamê de hatiye ravekirin (6).
1- " «انا لله و انا الیه راجعون» بقره " (El-Beqare/156).
2- Xumeynî, Ruhullah (1380) Şirovekirina Çil Hedîsan, 24, Qum: Enstîtuya Berhevkirin û Weşandina Berhemên Îmam Xumeynî, r. 182.
3- Cevadî Amoli, Abdullah (1390) Nehêniyên Nimêj, wergera Elî Zemanî, 17emîn, Qom: Isra, r. 10.
4- "Pêxember (silavên Xwedê li ser wî bin) gotiye ku îbadetkar gazî Xwedayê xwe dike." Meclisi, Muhammed Baqir (1403 AH) Bihar El-Enwar El-Cema'ah ji bo Çîrokên Îmamên Masom, cild 68, 2, Beyrût: Dar uIhaya El-Turas El-Arabî, r. 216.
5- Cewadî Amoli, Abdullah (1390) Nehêniyên nimêj, wergera Elî Zemanî, 17emîn, Qom: Isra, r. 120.
6- Dikare were gotin ku nimêj hem xêrek nêzîk e û hem jî xêrek tê xwestin. Hîlî, Hesen îbn Yûnis (1382), Keşf el-Mûrad fî Şerh Tedrîdul-Î'tîqad, Tefsîra Ce'fer Subhanî, 2., Qûm: Enstîtuya Îmam Sadiq (s.x), r. 10
