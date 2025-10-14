Mirşaymêr li ser îhtîmala êrîşa Îsraîlê ya li ser Îranê dipeyive; Ez bi awayekî nezelal (dûr) dizanim

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- John Mirşaymêr, teorîsyenekî navdar ê têkiliyên navneteweyî, got ku du faktorên sereke ku dikarin wekî pêşengên êrîşeke dubare ya muhtemel a Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê li ser Îranê werin hesibandin ev in; Ya yekem, Îranê di şerê berê de derbeyek wêranker li Îsraîlê xistibû, pergalên parastinê yên Îsraîlê gihîştibûn dawiyê, û alîkariya DYAyê kok vedida.
"Hemû artêş piştî ketina şer dest bi fêrbûnê dikin, û Îranê di dawiya Şerê Cîhanê yê Yekem de bi jêhatîtir êrîş kir, xwe dispêre şiyanên mûşekan û rexne li parastina hewayî ya Îsraîlê girt," wî got.
Li gorî Mirşaymêr, pêşengiya duyemîn a êrîşeke dubare ya muhtemel a li ser Îranê ji aliyê Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê ve, îhtîmala girtina Tengava Hormuzê ji aliyê Îranê ve bû, li gorî şîroveyên Amerîkî; Bûyerek ku dê encamên aborî yên giran ji bo cîhanê hebin (bi rewşa têkçûyî ya aboriya cîhanî) û peyva "karesat" a kûr dibe ku têgehek guncaw be ji bo danasîna encamên tevgera Îranê.
"Eger ez li şûna Îraniyan bûma, min ê ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê re bigota ku eger hûn dixwazin wan 'bişkînin', baş e, lê bila bizanin ku ez ê 'israr bikim'," wî got. Hem mûşekên li dijî Îsraîlê û hem jî vebijarka girtina Tengava Hurmuz li ser maseyê ne. Wêneya wêrankirina aboriya Îranê bê berdêl xeyalek hêdî ye û divê her kes bedela wê bide; Ji ber vê yekê çêtir e ku hûn ji şer dûr bisekinin.
