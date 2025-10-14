Peyamên siyasî û stratejîk ên pevguhertina girtiyan li Xezzeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Mohammed Riza Muradi, Serokê Endamên Nêwdewletî û Ragihandina Hêjayên Ragihandina Mêhr di ramanekê de nivîsî:
Guherandina girtîyan di navbera hêzên Filistîn û Îsrayîlê û agirekî giran li çarçoveya Qertê Xezze, divê wek yek ji bingehên giring yên li şer û aştiya Rojhilata Navîn were nasîn; bingehêk ku ne tenê ji aliyê mirovî tê dîtin wek giraniya Xezze, lê her weha peyama siyasî, emniyetî û stratejîk heye. Ev bûyer di dilê xwe de yek rûberû dike: hêzên Falestîn ku bi xweparastina xwe dikarin dijmin bi dawî bîne, Îsrayîl ku piştî du şerên dijwar û giraniya navxweyî û binpêkirina wê yên navneteweyî bûye, û Dewletê Amerîkayê ku di nav çarçoveya pêvajoya aştiya Trump de hewl dide ku reyalîtê xwe di herêma de bidomîne û hevalên xwe li Tel Aviv xilas bike.
Rûpelêk ji bo xelatkirina Netanyahu
Vê rûpelayê ku bi navê rastî ya Dewletê Trump û bi beşdariya hin aktêrên erebî li Şarm-ê Sheikh hat kirin, di rastiyê de xelatêk siyasî bo Benjamin Netanyahu bû. Ev navdar, ku di du sala borî de bi taybetî di dora şerê leşkerî, giraniya rêxistinên navxweyî û xebatên navneteweyî tê dîtin, niha wek çareyek bo vegerandina cîhê xwe tê hesibandin. Her çend şerêkaran îşarê kirin ku Trump bi pêşkêşkirina vê pêvajoyê hewl dide ku Netanyahu li ser dîvê şerê mezin were berdan, ev şer nekaribû girtîyanên Îsrayîl azad bike an jî şer bi awayekî çareser were qedandin.
Pêvajoya Trump aştiya xweser e, lê bi rastî dihêja ku Netanyahu di meydanê şerê de bibe serok:
Serketinî, mazinbûnê siyasî û parastina rêyalîtê hêza Îsrayîl. Ji ber vê yekê zêdetir çavdêran nasnameya Şarm-ê Sheikh wekî şikesteke diplomasî bo Îsrayîl tê nasîn; hewlêk bo rêvebirina şikesta leşkerî wek desthilata siyasî.
Şikesta lôjîkî ya hêza leşkerî
Di heman demê de, hêza Falestîn bi xweparastina xwe ya du salan li dijî têkoşînên dijwar, destnîşan kir ku hêza leşkerî bi tenê ne ewle kirina siyasî hewce ye. Ketiê Qassam bi rastî îfade kir ku dijmin berî her tiştî agahdarî û hêza leşkerîya zêdeyî ye, û vegerandina girtîyên xwe wek şikaftina leşkerî bû şikest, û niha ew bi xwe bigire û her wiha ku girtîyên Îsrayîl tenê bi rêya nêzîkîya siyasî vegerin.
Îsrayîl fêm kir ku di vê şerê de, şerê leşkerî û piştgiriya lôjîstîk ya Amerîkayê nekarin rewşa meydan bi temamî biguherînin. Azadkirina girtîyan bi rêya peymana siyasî û vegerandina Tel Aviv bi şikesta stratejîk tê hesibandin. Ev stratejî ya ku ji 1948 heta niha bingeha ewlehiya Îsrayîlê ye.
Ji şerê meydanî heta şerê siyasî
Guherandina girtîyan têgihiştinê simvolîk û zêdetir jî hestyarî ye di demekê de ku Îsrayîl hewl dide bêrî terorîstî dîtinê bêrîzên Falestîn, bi vî peymanî nîşan dide ku Îsrayîl hewcedar e ku li ser mizekê bi hêza ku her demê dijî wê re şer dike, rayedar be. Di gotinên din de, vê guherandina girtîyan rêya bûyerêk leşkerî dibe bûyerêk siyasî; aliyek ku dikare dest bi pêvajoya siyasî bikê, pêvajoya agahî, agirek û peymanên herêmî.
Ev guhertin û têgihiştin di nav şerê Hamas û komeleyên din ên bêrîz dibe û dikare dibistaneke nû ji bo nûvekirina rolê wan di şaxê siyasî ya Falestînê bide.
Îsrayîl şerê rêwâyî de di qirêjiyê de ye:
Di heman demê de hem li hember rêjeya giştî ya cîhanê ku cezaên mirovahiyê li Gaza dîtine û hem jî li hember civakê navxweyî ya ku şikesta azadkirina girtîyan bi awayekî leşkerî tê gotin, îsrayîl di qirêjiyê de ye.
Peyama mirovahî û civakî ya guherandina girtîyan
Ji hêla rewşa mirovahî ve, vegerandina girtîyên Falestînî di 1986-an de bû şansekî mezin bo wan û malbata wan. Wênayên pêşwaziyê li nexweşxaneya Nasriya Khan Younis ne tenê nîşanê kêf û şadî ne, lê belkî şansekî hêrs û biryar bo civaka Xezze bû. Ev bûyer îşaret dike ku piştî du salan şer, tirşî û ziyan, civaka Falestînî di nav xwe de radest û hîn jî parastina civakî û medenîya xwe dixwaze. Di edebiyata siyasî de, ev dibe serekariya serkeftina vegerandina berxwedan ji ser rewşên wîrane; vegerandina ku ji dilê wîran hatîye hestkirin û hîn jî hewla hewîdanê tê dayîn. Vegerandina vê girtîyan jî rastî bûyerêk ji bo bîra civakî û şopandina encamên bûyerê ye, ji ber ku her yek ji wan dibe şehîdê zindî yên têkoşîna dijî ceza û zulum.
Encam
Guherandina girtîyan di çarçoveya peymana Şarm-ê Şeyx de dikare bû beşa giring û neewtefî ji dîroka roja Filistînê be; bi xweparastina xwe dikare nîşan bide ku vegerandina giran dikare ser makîneyê şerê mezin were xistin. Lêbelê, pêvajoya Trump her çend hewl dide ku aştiya serkeftî ji bo Netanyahu çêbike, di rastiyê de mîna şûneke şikesta stratejîya leşkerî ya Îsrayîl e. Pirsê sereke ev e ku ev agirek dikare sedema aştiya hêzdar be an jî tenê alîkarî bo pêvajoya lêzê kirina hêza Îsrayîlê? Tecrûbeya dîrokî nîşan dide ku Îsrayîl her gav xwedî peymanek ne bûye.
Gotinên rêjîmê yên Netanyahu û wezirê şerê wê li ser derdora dirêjkirina çalakiyên li dijî Hamas û tunelên Rûxanî, hinekî jî amanca rastîn a Tel Avivê ne. Ji ber vê yekê dibe hema hema îhtîmalên vegerandina peymanê an jî çalakiyên têkildar bi hêvî û temenên ku têkildarên peymanê dixwazin hene.
…………………..
Dawiya Peyam/
Serbestberdana girtiyan li gorî peymana Şêx Şarmê dikare wekî kêliyeke girîng di dîroka serdema Filistînê de were binavkirin. Bersivdayîna bi fedakariyê dikare nîşan bide ku pêleke mirovan dikare bi makîneya şer re rû bi rû bimîne.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Mohammed Riza Muradi, Serokê Endamên Nêwdewletî û Ragihandina Hêjayên Ragihandina Mêhr di ramanekê de nivîsî:
Your Comment