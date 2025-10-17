"Di bîranîna du saliya cîhad de, milyonên Yemenî li Senayê kom bûn /tekezî li ser piştgiriya berdewam ji bo Filistînê kirin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Bi mîlyonan Yemenî li Meydana El-Seba'în a Senayê bi dirûşmeya "Du sal bexşandin... û dilsozî ji xwîna şehîdan re" beşdarî xwepêşandaneke mezin bûn. Ev bûyer dawiya du salên piştgiriya ji bo Filistînê û destpêka qonaxek hişyarî û şopandina pêşketinên wê nîşan da.
Xelk ji deverên cûda yên paytext û parêzgeha Senaayê, bi hebûna kesayetên civakî, siyasî û akademîk, tevlî civînê bûn û peyamek xurt ji bo piştgiriya Filistînê şandin. Beşdaran amadebûna xwe ya ji bo parastina destkeftiyên berxwedanê û bersivdayîna her binpêkirina sozên dijminê siyonîst tekez kirin.
Civîna ku bi rêzgirtina Serfermandar Muhammed Xemarî û Yehya Sînwar hat pîrozkirin, şehîdbûna rêberan wekî teşwîqek ji bo berdewamiya rêya berxwedanê nirxand û xwîna şehîdan wekî sotemeniya serkeftinê bi nav kir. Dirûşmên girseyê tevlîheviyek ji bawerî û welatparêziyê bûn: "Du sal bi serkeftina Xwedê... em li gorî pirtûka Xwedê pêşve çûne," "Qurbaniya şehîdan... ji bo rêya serkeftina sozdayî," "Mezargeha Şehîdên Eqsayê... dibistanek ji bo dayîna bêdawî."
Daxuyaniya mîtîngê, ku ji hêla Zeyfullah Şamî, endamê buroya siyasî ya Ensar Allah ve hate xwendin, tekez li ser seqamgîriya Yemenê di piştgiriya Filistînê de û amadebûna wê ya vegerê di rewşa xiyaneta dijmin de kir. Daxuyaniya şehîdan wekî şahidên rastiya rêya cîhadê hate hesibandin û bang li neteweya Îslamî hate kirin ku ji bo ewlebûna ji zilma dijminan vegere Quranê.
Gelê Yemenê bi ragihandina ku ew pêşketinên li Xezzeyê ji nêz ve dişopînin û amade ne ku heke pêwîst be bi biryardariyek xurttir vegerin, bi dawî kir.
Etîket
Sana
Yemen
Filistîn
Ensar ul-lah Yemenê
